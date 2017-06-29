"Very important". Генсек НАТО привел батальоны в боевую готовность

Генсек НАТО лучится счастьем: четыре батальона альянса в Польше и странах Балтии уже готовы. К чему угодно. Собственно, местное население уже в курсе. Оно уже не единожды имело удовольствие буквально столкнуться с натовской заботой.

Врачи утверждают, что постоянное возбуждение приводит к истощению. А стратеги по опыту знают, что армия без войны разлагается. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг ни к тем, ни к другим не относится, а потому сейчас светится от счастья. Редко какому генсеку НАТО выпадала такая удача – провозгласить полную оперативную готовность. Поэтому, конечно, радость. Уж и не думал никто, что альянс в свои без малого 70 лет – еще "рабочий". Так, поговорить, повспоминать былые похождения, охмурить, потряхивая регалиями, какую-нибудь провинциальную простушку типа Черногории, впадающей в экстаз от одной мысли о том, что ее "выведут в свет".

И вдруг седина в бороду, бес в ребро, опять, как в годы молодые, сила в членах и состояние противостояния. "Мы стали свидетелями исторического события – четыре батальона НАТО в Польше и странах Балтии из солдат разных национальностей получили статус готовности к боевым действиям", – объявил Столтенберг. И добавил, что теперь "блок способен выступить единым фронтом, чтобы отразить любую атаку". Понятно волнение генерального секретаря, поэтому простим ему путаницу в показаниях. Все-таки "выступить фронтом" и "отразить атаку" – это не совсем синонимы.

Если это – не любовный фронт. Тут что "выступить", что "отразить" – это в любом случая показать, что еще ого-го. А это, похоже, для НАТО и есть его главная боевая задача по периметру границ с Россией. Показать, что все в сборе. Или, как сказал официант в "Калине красной", "народ для разврата собрался". Впрочем, то, что исключительно для этого, было ясно и до восторженности Столтенберга. По крайней мере, местному населению, которое уже не единожды имело удовольствие буквально столкнуться с увеличенными параметрами натовской заботы. И в баре, и на улице, и в ДТП.

Но все это была только прелюдия. Настоящая готовность, если верить генсеку, она только теперь. Четыре батальона по тысяче-полторы бойцов. Танковая бригада США в Польше – еще 10 тысяч. Отдельная дивизия альянса в Румынии и собственно армии восточного фланга. В общем, самое оно, чтобы потрясти размером. В боевом состоянии – это свыше 25… эээ… тысяч штыков. Не полевой гигант. Но явление весьма заметное. Как достопримечательность. Как городской сумасшедший, которого лучше всего обходить стороной.

Именно это прибалтийские мамы своим детям и советуют. Ведь разница с тем самым психопатом, что размахивает своим хозяйством в парке перед впечатлительными девицами – в том, что тот хотя бы иногда прикрывается пальто. А эти-то – вот они, всегда наперевес с открытым забралом. Как у них это называется, "демонстрируют мускулы". Только окрестных жителей и смущать. Но так ведь и самим простудиться недолго. Все-таки местность здесь сырая, болотистая, для длительного самолюбования не предназначенная. А сколько им тут стоять, одному блоку известно.

Но это нормальные люди думают головой, а НАТО, как с гордостью заявляет его генсек, каждым своим членом. Именно это Столтенберг называет "важным". И с ним не поспоришь. Посочувствуешь. Это же и есть "important". Значит, им к врачу, а не в бой.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik