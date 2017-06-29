Petya и "Жестокий кенгуру". США не дадут свои вирусы в обиду "Касперскому"

К какому компьютерному вирусу не прикоснись, оказывается, что он имеет американское происхождение. Точнее, спецслужб США. С вирусами могли бы расправиться русские, например "Лаборатория Касперского". Но, видно, Штатам это как раз не нужно.

Вирус Petya породила американская разведка. The New York Times пишет, что компьютерный вирус, который во вторник 27 июня поразил цели на Украине и распространился по всему миру, скорее всего, был разработан в Агентстве национальной безопасности США.

Издание отмечает, конечно, что вирус, похоже, использовали российские хакеры, хотя, по традиции, и не оставили никаких следов. Как, впрочем, и "киберармия" КНДР, которая, по мнению Вашингтона, атаковала всех подряд с помощью вируса WannaCry, тоже, как ни странно, украденного у АНБ.

В агентстве же в ответ на многочисленные вопросы предлагают сосредоточиться на тех самых хакерах, говоря, что неважно, кто придумал и изготовил оружие, главное – кто им воспользовался. Ну, эту позицию мы уже знаем: когда американская разведка шпионит и обещает подложить "цифровую бомбу" под российскую инфраструктуру – это правильно, на остальных это правило не распространяется.

Но основная претензия, которую высказывают АНБ пострадавшие соотечественники, состоит в том, что оружие нужно уметь хранить. Сейчас же получается, что любые хакеры, даже из той страны, где и интернета нет, или почти нет, могут пользоваться секретными разработками.

Подтверждают это и в WikiLeaks. Организация опубликовала инструкции к хакерским инструментам ЦРУ. Это программное обеспечение, которое передает данные о геолокации зараженных устройств при помощи сетей Wi-Fi. Называется оно скучно – ELSA. Хотя ранее становилось известно и о других шпионских программах, которые использует разведка. Типа "Цветение вишни" или "Жестокий кенгуру". Все это хранилось в одном месте и без защиты, заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

В ЦРУ, опять же, прямо подтверждать ничего не стали, но обвинили Ассанжа в том, что он подрывает национальную безопасность США. То есть, виноваты всегда не те, кто не может нормально хранить свои секреты, а те, кто эти секреты узнает.

Вместо того, чтобы как-то поработать над безопасностью, в Вашингтоне предложили запретить использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского". Пока только в армии, а там видно будет. Объяснили это, естественно, возможным влиянием российских властей на компанию. Хотя, как заявили в "Лаборатории", обвинения в ангажированности абсолютно безосновательны.

""Лаборатория Касперского" и ее генеральный директор и основатель Евгений Касперский не имеют политических связей ни с одним из государств мира. Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. "Лаборатория Касперского" уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса. "Лаборатория Касперского" считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами. "Лаборатория Касперского" готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований", – говорится в заявлении, переданном компанией радио Sputnik.

Понятно, что Россия в ситуации с вирусами – как всегда, для прикрытия. Запрет в США на продукты "Лаборатории Касперского" может быть инструментом нечестной конкуренции. Или частью работы спецслужб. Потому что, как говорится в инструкции к шпионским программам ЦРУ, защитить от них могут только антивирусы Kaspersky и Rising. Логично: от атак, которые проводят собственные власти, защищаться не нужно, значит, полезные программы можно запретить. Только вот не нужно потом жаловаться, если оружие снова попадет в чужие руки.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik