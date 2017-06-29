Petya и "Жестокий кенгуру". США не дадут свои вирусы в обиду "Касперскому"

Вирус Petya породила американская разведка. The New York Times пишет, что компьютерный вирус, который во вторник 27 июня поразил цели на Украине и распространился по всему миру, скорее всего, был разработан в Агентстве национальной безопасности США.
Издание отмечает, конечно, что вирус, похоже, использовали российские хакеры, хотя, по традиции, и не оставили никаких следов. Как, впрочем, и "киберармия" КНДР, которая, по мнению Вашингтона, атаковала всех подряд с помощью вируса WannaCry, тоже, как ни странно, украденного у АНБ.
В агентстве же в ответ на многочисленные вопросы предлагают сосредоточиться на тех самых хакерах, говоря, что неважно, кто придумал и изготовил оружие, главное – кто им воспользовался. Ну, эту позицию мы уже знаем: когда американская разведка шпионит и обещает подложить "цифровую бомбу" под российскую инфраструктуру – это правильно, на остальных это правило не распространяется.
Но основная претензия, которую высказывают АНБ пострадавшие соотечественники, состоит в том, что оружие нужно уметь хранить. Сейчас же получается, что любые хакеры, даже из той страны, где и интернета нет, или почти нет, могут пользоваться секретными разработками.
Подтверждают это и в WikiLeaks. Организация опубликовала инструкции к хакерским инструментам ЦРУ. Это программное обеспечение, которое передает данные о геолокации зараженных устройств при помощи сетей Wi-Fi. Называется оно скучно – ELSA. Хотя ранее становилось известно и о других шпионских программах, которые использует разведка. Типа "Цветение вишни" или "Жестокий кенгуру". Все это хранилось в одном месте и без защиты, заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
В ЦРУ, опять же, прямо подтверждать ничего не стали, но обвинили Ассанжа в том, что он подрывает национальную безопасность США. То есть, виноваты всегда не те, кто не может нормально хранить свои секреты, а те, кто эти секреты узнает.
Вместо того, чтобы как-то поработать над безопасностью, в Вашингтоне предложили запретить использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского". Пока только в армии, а там видно будет. Объяснили это, естественно, возможным влиянием российских властей на компанию. Хотя, как заявили в "Лаборатории", обвинения в ангажированности абсолютно безосновательны.
""Лаборатория Касперского" и ее генеральный директор и основатель Евгений Касперский не имеют политических связей ни с одним из государств мира. Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. "Лаборатория Касперского" уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса. "Лаборатория Касперского" считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами. "Лаборатория Касперского" готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований", – говорится в заявлении, переданном компанией радио Sputnik.
Понятно, что Россия в ситуации с вирусами – как всегда, для прикрытия. Запрет в США на продукты "Лаборатории Касперского" может быть инструментом нечестной конкуренции. Или частью работы спецслужб. Потому что, как говорится в инструкции к шпионским программам ЦРУ, защитить от них могут только антивирусы Kaspersky и Rising. Логично: от атак, которые проводят собственные власти, защищаться не нужно, значит, полезные программы можно запретить. Только вот не нужно потом жаловаться, если оружие снова попадет в чужие руки.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik