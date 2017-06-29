Киев "созрел": пора что-то менять. Например, статус Крыма

Скорость мыслительных процессов – показатель сугубо индивидуальный, ничего с этим не поделать. Хоть и через три года после возвращения Крыма в состав России, но все-таки до властей в Киеве дошло, что в стране что-то "неуловимо изменилось".

Украина хочет изменить статус Крыма в конституции. О таком задании президента Петра Порошенко рассказал местным СМИ депутат Верховной рады Юрий Чижмарь.

Внезапно обнаружилось, что "на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может существовать в составе унитарной страны".

Конечно, скорость мыслительных процессов – показатель сугубо индивидуальный, ничего с этим не поделать. Хоть три года спустя, но все-таки до властей в Киеве дошло, что в стране что-то "неуловимо изменилось".

Или, может, Петру Порошенко, наконец, передали предложение, которое в Крыму озвучили еще весной: вообще исключить раздел "Автономная Республика Крым" из основного закона. Как отмечал депутат Госдумы Руслан Бальбек, учитывая, что полуостров – в России, конституция Украины устарела уже три года назад.

Если бы Крым исчез из украинской конституции, к которой он давно не имеет никакого отношения, это стало бы торжеством здравого смысла. Так что, очевидно, такого не случится. Сейчас ведь на Украине чем абсурднее, тем лучше.

Поэтому в свете недавних заявлений Порошенко о том, что Крым и крымские татары вернутся под юрисдикцию Украины, можно просто сделать еще больший акцент на том, что республика таки – якобы украинская. Например, подчеркнуть эти слова в десятом разделе основного закона страны или напечатать жирным шрифтом.

А что, Киев вполне может заняться именно этим, не обращая внимания на то, что от него уже не первый год ждут изменения статуса самопровозглашенные республики Донбасса. Порой так и кажется, что президент Порошенко – это и есть тот самый вирус Petya, который недавно атаковал Украину.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik