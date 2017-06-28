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Мясокомбинатор, или Как над президентом Бразилии сгустились туши

18:5328.06.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 20 июня 2017Президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 20 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Идет бычок, качается. Очередной бразильский президент в очередной раз вляпался в "мясной скандал". Уж больно мясной бизнес в стране, где "много диких обезьян", привлекателен со всех сторон. В том числе, и со стороны президента.

Мясокомбинатор, или Как над президентом Бразилии сгустились туши
Видимо, следующим президентом Бразилии должен стать вегетарианец. По крайней мере, избиратели, наверное, проследят, чтобы ненависть к мясу и всему, что с ним связано, у нового главы была на физиологическом уровне. А то напасть какая-то. Двух предыдущих лидеров обвиняли в получении взяток от крупнейшей мясоперерабатывающей кампании страны JBS. И этот, как выясняется, туда же. Он, конечно, идет в отказ, однако, очевидно, что над Мишелом Темером сгущаются туши. Попал он, как стейк на сковородку. Пытается выглядеть солидно, но жареным запахло. Народу, правда, эти "блюда" уже приелись. Хотя такой "кус" попадается впервые. 

Президент Бразилии Мишел Темер во время минуты молчания по жертвам катастрофы самолета, разбившегося у аэропорта Jose Maria Cordova в Колумбии
© AP Photo / Eraldo Peres
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Несмотря на регулярность коррупционных скандалов в Бразилии, еще никогда ее федеральный прокурор не обращался в верховный суд с запросом о предъявлении обвинения президенту. Темер подозревается в получении взятки в полмиллиона реалов. Это примерно 150 тысяч долларов. По данным следствия, он через советника принял деньги от "мясного короля" Батисты в обмен на выгодные кредиты в госбанках и налоговые льготы. Полиция зафиксировала факт передачи заветного чемоданчика посреднику. Причем это был только "стартовый капитал". В общей сложности речь шла об 11,5 миллионах реалов. 

Однако здесь порядки такие, что президента голыми уликами не возьмешь. Решение о его привлечении к суду должен принять парламент. Если две трети депутатов дадут добро, то Темера для начала отстранят от должности на 180 дней (столько отводится на судебный процесс). И только потом видно будет. Сам он, впрочем, так далеко не заглядывает. С уверенностью смотрит лишь в завтрашний день. Считается, что правящая коалиция располагает достаточным запасом прочности, чтобы спустить все на тормозах. Хотя не исключено, что знают они даже больше, чем прокуратура. 

Но не только поэтому Темер им нужен как главная фигура, а не фигурант. Его элементарно некем заменить. Ни у правых, ни у центристов нет подходящих кандидатов. У них все настолько плохо, что, по опросам, пройди выборы сегодня, даже экс-президент Лула да Силва со своими пятью уголовным делами уверенно вышел бы во второй тур. А лидер "левых", кстати, именно на это и настраивается. Ведь в отличие от Темера ни Силву, ни его преемницу Дилму Роуссефф за руку так и не поймали. Все по-прежнему остается на уровне догадок и подозрений. 

Темер бодрится. Говорит, ничто не остановит начатую им модернизацию – "самую  амбициозную за долгое время". Хотя почти вся Бразилия только того и желает. Лишь 7% считают работу правительства "хорошей" и "очень хорошей". Даже у Роуссефф перед импичментом поддержка была больше. Поэтому расчет Темера на солидарность депутатов может и не оправдаться. Голосование в парламенте будет транслироваться в прямом эфире, и многие из них могут не захотеть, чтобы и о них подумали правильно как о соучастниках. 

Все же в курсе, что бразильские чиновники привыкли обходиться с бизнесом примерно так же, как бразильские футболисты со своими соперниками: "Вы даете, сколько можете, мы берем, сколько захотим". Беда в том, что и у тех, и у других этот принцип все чаще дает сбой. Поэтому, когда Темер в Москве заявил, что рад был бы увидеть в финале Чемпионата мира Бразилию и Россию, он польстил не только России. Но и себе. Президентские выборы в стране, где "много диких обезьян", запланированы на октябрь 2018 года. Но, в отличие от мундиаля, их еще очень даже могут перенести.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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