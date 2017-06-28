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Смена позиции. Ангела Меркель почти согласилась на однополые браки

17:4328.06.2017
(обновлено: 17:50 28.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Когда она это объявляла, зрители обращались друг к другу с просьбой "ущипните меня". Похоже, у немецких ЛГБТ появились реальные шансы на штамп в паспорте. Правда, лишь после "галочки" в избирательных бюллетенях.

Меркель уже не та. Пожалуй, главный немецкий тезис последнего времени обрел еще одно подтверждение. Причем на грани культурного шока. Хотя, казалось, Германию с ее пикантной киноиндустрией уже трудно вогнать в краску. Но канцлерин сумела. Показала себя так, как от нее мало кто ожидал. "Муттер" на виду у всех резко сменила позицию и прилюдно смягчила свое отношение к однополым бракам. За 12 лет пребывания у власти – ни намека, а тут прямым текстом.

На мероприятии в Берлине, организованном женским журналом Brigitte, лидер ХДС заявила, что "гомосексуальные пары должны иметь те же права, что и традиционные, в том числе и на усыновление". Поэтому, продолжала она, пока зрители обращались друг к другу с просьбой "ущипните меня", ее депутаты в бундестаге и их партнеры из ХСС вправе будут самостоятельно принимать решение при голосовании по легализации этого дела. А большинство из них, как показал опрос, уже давно бы его легализовали, если бы не партийная дисциплина. Ведь главная буква в названии их союзов – "Х". А однополые браки – это все-таки как-то не по-христиански. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Брюсселе
© AP Photo / Evan Vucci
Взять себя в руки. Меркель пытается прийти в себя после саммита G7

По крайней мере, до сих пор Меркель считала именно так. За последние два года законопроект об их официальной регистрации парламент рассматривал 30 раз и, как Марк Твен с отказом от курения, всякий раз "успешно". Но теперь у ЛГБТ, похоже, появились реальные шансы на штамп в паспорте. Правда, лишь после "галочки" в избирательных бюллетенях. И не то чтобы Меркель без них не справилась, или в обществе созрел запрос на то, чтобы и их объявить "мужем и женой". Просто перед ФРГ из-за канцлерин сейчас столько вызовов, что на всякий случай, чтобы не подставлять критикам то одну щеку, то другую, она решила повернуться к лесу передом. 

Может быть, это сказалось влияние юного Эммануэля Макрона. В том смысле, что признание моносемей во Франции ему явно не помешало. Не исключено, что неизгладимое впечатление на нее произвел муж премьера Люксембурга на общем фото с женами лидеров стран НАТО на саммите в Брюсселе. В благодарность ему за то, что ее собственный супруг теперь не отвертится от подобных тусовок ссылкой на то, что он будет чувствовать себя в одиночестве, она и у себя захотела пойти на такой шаг. И это ход не конем, а королевой. Потому что и повернуть можно в любую сторону, и кому королева, а кому и ферзь. 

Из этого совсем не следует, что бундестагу впору закупать иллюминацию всех цветов радуги, чтобы по примеру Белого дома времен Обамы окраситься ею в самый подходящий момент. Но, получается, что Меркель ради должности готова слегка перекрасить себя. Хотя сказать меньшинствам: "женитесь" – это еще не значит женить. Другое дело, что Меркель и власть – они же тоже одного пола. И Ангела так хочет, чтобы их союз длился вечно. Правда, после легализации и он официально будет с браком.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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