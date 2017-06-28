Смена позиции. Ангела Меркель почти согласилась на однополые браки

Когда она это объявляла, зрители обращались друг к другу с просьбой "ущипните меня". Похоже, у немецких ЛГБТ появились реальные шансы на штамп в паспорте. Правда, лишь после "галочки" в избирательных бюллетенях.

Меркель уже не та. Пожалуй, главный немецкий тезис последнего времени обрел еще одно подтверждение. Причем на грани культурного шока. Хотя, казалось, Германию с ее пикантной киноиндустрией уже трудно вогнать в краску. Но канцлерин сумела. Показала себя так, как от нее мало кто ожидал. "Муттер" на виду у всех резко сменила позицию и прилюдно смягчила свое отношение к однополым бракам. За 12 лет пребывания у власти – ни намека, а тут прямым текстом.

На мероприятии в Берлине, организованном женским журналом Brigitte, лидер ХДС заявила, что "гомосексуальные пары должны иметь те же права, что и традиционные, в том числе и на усыновление". Поэтому, продолжала она, пока зрители обращались друг к другу с просьбой "ущипните меня", ее депутаты в бундестаге и их партнеры из ХСС вправе будут самостоятельно принимать решение при голосовании по легализации этого дела. А большинство из них, как показал опрос, уже давно бы его легализовали, если бы не партийная дисциплина. Ведь главная буква в названии их союзов – "Х". А однополые браки – это все-таки как-то не по-христиански.

По крайней мере, до сих пор Меркель считала именно так. За последние два года законопроект об их официальной регистрации парламент рассматривал 30 раз и, как Марк Твен с отказом от курения, всякий раз "успешно". Но теперь у ЛГБТ, похоже, появились реальные шансы на штамп в паспорте. Правда, лишь после "галочки" в избирательных бюллетенях. И не то чтобы Меркель без них не справилась, или в обществе созрел запрос на то, чтобы и их объявить "мужем и женой". Просто перед ФРГ из-за канцлерин сейчас столько вызовов, что на всякий случай, чтобы не подставлять критикам то одну щеку, то другую, она решила повернуться к лесу передом.

Может быть, это сказалось влияние юного Эммануэля Макрона. В том смысле, что признание моносемей во Франции ему явно не помешало. Не исключено, что неизгладимое впечатление на нее произвел муж премьера Люксембурга на общем фото с женами лидеров стран НАТО на саммите в Брюсселе. В благодарность ему за то, что ее собственный супруг теперь не отвертится от подобных тусовок ссылкой на то, что он будет чувствовать себя в одиночестве, она и у себя захотела пойти на такой шаг. И это ход не конем, а королевой. Потому что и повернуть можно в любую сторону, и кому королева, а кому и ферзь.

Из этого совсем не следует, что бундестагу впору закупать иллюминацию всех цветов радуги, чтобы по примеру Белого дома времен Обамы окраситься ею в самый подходящий момент. Но, получается, что Меркель ради должности готова слегка перекрасить себя. Хотя сказать меньшинствам: "женитесь" – это еще не значит женить. Другое дело, что Меркель и власть – они же тоже одного пола. И Ангела так хочет, чтобы их союз длился вечно. Правда, после легализации и он официально будет с браком.