Выйти за пределы. Во Львове проведут фестиваль в честь нациста Шухевича

Во Львове решили в годовщину еврейских погромов 1941 года провести фестиваль в честь пособника нацистов Романа Шухевича. Так сказать, показать его с лучших сторон.

Украина, которая продолжает свой путь к европейскому будущему, учится толерантности. Уважать нужно любые взгляды. Наверное, именно поэтому в годовщину начала еврейских погромов 1941 года во Львове стартует #ШухевичФест. Местные СМИ с гордостью сообщают, что это первое подобное мероприятие. Ну, во всяком случае, с 40-х годов прошлого века.

В Украинском еврейском комитете напомнили, что вакханалия начнется 30 июня. А 76 лет назад в этот же день на западе Украины ОУН (запрещена в России) начала еврейские погромы, в ходе которых были убиты до семи тысяч человек. Принимали в них участие и бойцы батальона "Нахтигаль", одним из командиров которого был Роман Шухевич – тот самый, которого сейчас будут чествовать.

А что – дата подходящая, памятная. По этому поводу ожидается множество интересных мероприятий. Например, выставка, посвященная семье Шухевичей. Интересно, поставят ли там пару стендов про погромы. Важная же часть жизни современного украинского героя.

Для интересующихся запланированы кинопоказы, лекции, дискуссии с историками, которые расскажут о знаменитом пособнике нацистов как о спортсмене и бизнесмене.

В другой ситуации можно было придраться к тому, что бизнесменов в стране, где нет бизнеса, особо не было. Но здесь важно не это, а то, что убийцу и военного преступника пытаются представить как вполне нормального и адекватного человека. Хотя, что удивляться – этому человеку десять лет назад присвоили звание "Героя Украины".

В честь такого и фестиваль не жалко организовать. Этим занялись Львовский городской совет и несколько местных организаций, работающих в сфере культуры. Хотя организаторы надеются, что их мероприятие выйдет за пределы города.

Программу предусмотрели на любой вкус: от мастер-классов до рок-н-ролльных концертов. Дай бог, чтобы без реконструкций былых событий.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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