Отравление следует. США нашли Асаду химическое применение

США опять "химичат" в Сирии. Теперь они выдумали химическую атаку, которой в природе не существует, и сразу возложили ответственность за нее на Башара Асада. Просто сказки какие-то.

Если бы героем русской народной сказки был современный американец, ну, предположим, Шонушка-дурачок, то он сразу бы догадался, чего от него хотят, когда посылают туда, незнамо куда, чтоб принести то, незнамо что. Ясно же, как божий день. Если это не "русские хакеры", значит, химическое оружие Башара Асада. Ни то, ни другое никто не видел, где прячутся и что собой представляют – неизвестно. Стало быть, и то, и другое можно предъявить, не предъявляя. А поскольку пресс-секретарю Дональда Трампа Шону Спайсеру вроде бы не с руки пенять на "киберспецназ Путина", то и голову ломать, как буриданову ослу, ему не пришлось.

"США видят потенциальные приготовления к новому применению отравляющих веществ режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей", – заявил Шон Спайсер. Он бы еще сразу сказал, чтобы снять все вопросы, сколько именно детей, и предупредил Иванку, когда это покажут по всем американским каналам. Вообще, если спайс – это курительная смесь, то спайсер, выходит, это тот, кто ею злоупотребляет. По крайней мере, "он, что, обкурился?", – это первое, что могли подумать в Дамаске, услышав от представителя Трампа, что отравление следует.

И ошиблись бы дважды. Во-первых, он там такой не один. А во-вторых, это их обычное состояние. Устраивать темную, чтобы потом было, где искать черную кошку. Или даже не искать, а сразу взрывать всю комнату, чтобы уже никого не волновало, была в ней эта кошка или нет. При этом Спайсер сам же уверяет, что химическая атака готовится аналогичная той, что случилась 4 апреля в Хан-Шейхуне. То есть, такая же недоказанная. Видимо, пресс-секретарь прессу-то и не читает. В ней как раз накануне развенчали Трампа с его "ударом возмездия" по сирийской авиабазе.

Уже и в США все знают, что президент тогда наслал ракеты на "Шайрат" вопреки предупреждениям спецслужб об отсутствии улик против Асада. Ему надо было дочь успокоить. Но не стрелять же по своим. Тем более, там черт ногу сломит: кто из них – ИГИЛ (ИГ, террористическая организация запрещена в России), а кто – оппозиция. А с армией Асада в любом случае не промахнешься. Что американцы после "томагавков" показали еще трижды. Но просто бить по правительственным войскам вроде бы несолидно. Получается, лишь потому, что боятся их приближения. А вот за массовое убийство – это уже проявление гуманизма. И даже логика в этом есть. Асада за руку не поймали, значит, эта рука по-прежнему может травить.

Строго говоря, не будь у них в спецслужбах такого бардака, тем стоило бы заняться Спайсером. Ведь сдает технологию. Нет, чтобы дождаться, пока что-нибудь ядовитое в Сирии взорвется, а уже потом без суда и следствия покарать тирана. Шон заранее предупреждает, что США все равно сделают это. Только назовут иначе. Не наказанием, а предотвращением. Ведь под этим предлогом они и теперь могут ударить в любую подконтрольную Дамаску точку. Иными словами, "жарьте, рыба будет". Очевидно, именно так должны понимать сигнал Спайсера террористы. Они могут позволить себе немножко похимичить. Вашингтон уже решил, кто за это ответит.

В общем, сказка – ложь, да в ней намек: нужен Асаду урок. Там и Сирии – конец. Кто поддержит – молодец.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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