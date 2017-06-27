"Синдром CNN": журналисты уходят, фейки остаются?

Скандальная новость удалена, виновные уволены, извинения принесены. Сотрудники получили указание ничего о России не публиковать без "особого распоряжения". То есть, выводы сделаны. Вопрос – какие?

Три журналиста CNN, включая ответственного редактора отдела расследований, уволились из-за публикации статьи, связанной с Россией и наделавшей столько шума. Как следует из сообщения на сайте CNN, отозванный материал не соответствовал редакционным стандартам.

Информация о скандале вокруг фейковой новости о встрече представителя переходного штаба президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым за нескольких часов облетела все мировые информагентства. Руководству CNN пришлось реагировать быстро и жестко: новость была удалена, виновные уволены, извинения принесены, сотрудники получили указание ничего о России не публиковать без "особого распоряжения". Впрочем, насколько известно, на редакционном собрании им было сказано, что отзыв статьи не означает, что факты в этой истории не соответствуют действительности, просто материал был сыроват и не соответствовал строгим критериям, принятым в CNN.

Конечно, по поводу критериев и стандартов можно было бы и поспорить. Телеканал изначально был ориентирован на обслуживание интересов Демократической партии, ключевые фигуры которой являются одновременно и акционерами CNN. Он играл и играет ведущую роль в антитрамповской кампании как до, так и после выборов. И при этом не стесняется в выборе средств. В сюжетах на любую тему. Вспомнить хотя бы фотографию окровавленного сирийского мальчика по имени Омран Дакниш, которая оказалась постановочной. А ведь CNN был одним из самых активных участников раскрутки этого фейка в антироссийской пропаганде. Да что мальчик – поговорили, и забыли.

В этот раз фейк затронул интересы окружения действующего президента. А выход этой новости накануне возможной встречи Путина и Трампа говорит о высоких ставках политической игры. CNN настолько увлекся борьбой с Трампом и Россией, что нанес серьезный удар по собственной репутации.

Произошедшее приоткрыло масштабы того, сколько на самом деле дезинформации в масс-медиа доходит до потребителей непойманной и нераспознанной. "Профессионалы" оттачивают свое мастерство в производстве фальшивок, искусно заменяя факты вымышленными новостями в угоду пропагандистским целям. Если так пойдет и дальше, скоро мы не сможем ориентироваться в мире на основании новостей.

Чтобы расставить точки над "i" в глобальной проблеме использования недостоверной информации, российский МИД выступил с инициативой – дать определение и разработать методики противодействия фейковым новостям, используя для обсуждения площадки ООН и ОБСЕ.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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