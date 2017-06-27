США
27.0627 июня13:40МСК
USD58.88-0.12
EUR65.96-0.13
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

НАТО в ужасе от растущей мощи России и готовится дать "ответ"

13:0827.06.2017
(обновлено: 13:09 27.06.2017)
010831
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТанк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 годТанк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Глава военного комитета НАТО признает: Россия добилась серьезного прогресса в военной сфере, причем по всем направлениям. Похоже, что в альянсе этого не ожидали.

Удивительная все-таки логика у натовских "вождей". Они вновь обеспокоены растущей военной мощью России. И, само собой, считают ее потенциальной угрозой для "просвещенного" и "миролюбивого" Запада. На сей раз на добропорядочных жителей Европы и США ужас навел глава военного комитета альянса генерал Петр Павел. По его мнению, Российская Федерация добилась серьезного прогресса в военной сфере. Причем по всем направлениям. В качестве примера он привел разработку новых видов обычных и ядерных вооружений, а также умение российской армии выполнять задачи на значительном удалении от собственной территории. Подобные возможности, если следовать за ходом мысли натовского генерала, нужно уравновешивать ответными действиями НАТО. Впрочем, военный чиновник не решился назвать намерения Москвы в отношении альянса агрессивными, назвав их "неясными". Тем не менее, "потенциальную угрозу" с востока в Брюсселе воспринимают серьезно, отметил Петр Павел. Даже несмотря на то, что главный упор приходится делать на борьбу с терроризмом.

По сути, эти заявления демонстрируют, что в НАТО продолжает превалировать перевернутое с ног на голову восприятие окружающей реальности. Усиление группировки блока в Прибалтике и Польше – так называемого восточного фланга – там преподносится как "ответ" на угрозу со стороны России. А дело-то, между тем, обстоит ровно наоборот. Приходится раз за разом констатировать, что лидирующие позиции в противостоянии НАТО и России играет отнюдь не Москва. Она лишь отвечает на последовательное, многолетнее расширение альянса в сторону российских границ. Правда, отвечает весьма качественно, активно модернизируя Вооруженные силы и развивая самые перспективные виды оружия. 

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Эксперт: в заявлениях НАТО о России появилась новая тенденция

Часть брюссельских стратегов – не из числа тех, кто искренне уверовал в "российскую агрессию" – конечно, твердо знают, что Россия ни на кого нападать не собирается. Тем не менее, они играют в свою игру, год за годом нагнетая панику вокруг законных военных усилий России, призванных обеспечить ее безопасность и целостность.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, развертывание сил НАТО на восточном фланге отражает стремление альянса осваивать геополитическое пространство. То самое, которое, по мнению членов организации, оказалось "свободным" после распада СССР. Собственно, в этом и весь "фокус". А все остальное – словесное сопровождение с использованием малоубедительных поводов. Причем выглядят эти поводы все более нелепо и банально. Хорошо хоть Брюссель не пошел на полное прекращение контактов с представителями России, что вселяет какую-никакую надежду на здравомыслие его представителей. Не исключено даже, что скоро состоится новое заседание Совета Россия – НАТО. Впрочем, у той части руководства альянса, которая "заточена" на обострение конфликта и полный разрыв контактов с Москвой, появился новый повод для истерики – очередное успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Россия, конечно, рассчитывает, что рационализм у западных партнеров возобладает. Но готова переждать и новый приступ эмоций, продолжая заниматься собственной обороной и безопасностью. Дело-то уже привычное.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена