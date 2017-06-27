НАТО в ужасе от растущей мощи России и готовится дать "ответ"

Глава военного комитета НАТО признает: Россия добилась серьезного прогресса в военной сфере, причем по всем направлениям. Похоже, что в альянсе этого не ожидали.

Удивительная все-таки логика у натовских "вождей". Они вновь обеспокоены растущей военной мощью России. И, само собой, считают ее потенциальной угрозой для "просвещенного" и "миролюбивого" Запада. На сей раз на добропорядочных жителей Европы и США ужас навел глава военного комитета альянса генерал Петр Павел. По его мнению, Российская Федерация добилась серьезного прогресса в военной сфере. Причем по всем направлениям. В качестве примера он привел разработку новых видов обычных и ядерных вооружений, а также умение российской армии выполнять задачи на значительном удалении от собственной территории. Подобные возможности, если следовать за ходом мысли натовского генерала, нужно уравновешивать ответными действиями НАТО. Впрочем, военный чиновник не решился назвать намерения Москвы в отношении альянса агрессивными, назвав их "неясными". Тем не менее, "потенциальную угрозу" с востока в Брюсселе воспринимают серьезно, отметил Петр Павел. Даже несмотря на то, что главный упор приходится делать на борьбу с терроризмом.

По сути, эти заявления демонстрируют, что в НАТО продолжает превалировать перевернутое с ног на голову восприятие окружающей реальности. Усиление группировки блока в Прибалтике и Польше – так называемого восточного фланга – там преподносится как "ответ" на угрозу со стороны России. А дело-то, между тем, обстоит ровно наоборот. Приходится раз за разом констатировать, что лидирующие позиции в противостоянии НАТО и России играет отнюдь не Москва. Она лишь отвечает на последовательное, многолетнее расширение альянса в сторону российских границ. Правда, отвечает весьма качественно, активно модернизируя Вооруженные силы и развивая самые перспективные виды оружия.

Часть брюссельских стратегов – не из числа тех, кто искренне уверовал в "российскую агрессию" – конечно, твердо знают, что Россия ни на кого нападать не собирается. Тем не менее, они играют в свою игру, год за годом нагнетая панику вокруг законных военных усилий России, призванных обеспечить ее безопасность и целостность.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, развертывание сил НАТО на восточном фланге отражает стремление альянса осваивать геополитическое пространство. То самое, которое, по мнению членов организации, оказалось "свободным" после распада СССР. Собственно, в этом и весь "фокус". А все остальное – словесное сопровождение с использованием малоубедительных поводов. Причем выглядят эти поводы все более нелепо и банально. Хорошо хоть Брюссель не пошел на полное прекращение контактов с представителями России, что вселяет какую-никакую надежду на здравомыслие его представителей. Не исключено даже, что скоро состоится новое заседание Совета Россия – НАТО. Впрочем, у той части руководства альянса, которая "заточена" на обострение конфликта и полный разрыв контактов с Москвой, появился новый повод для истерики – очередное успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Россия, конечно, рассчитывает, что рационализм у западных партнеров возобладает. Но готова переждать и новый приступ эмоций, продолжая заниматься собственной обороной и безопасностью. Дело-то уже привычное.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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