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За что Макрон хвалит Порошенко, и дальше по классику

12:2027.06.2017
(обновлено: 12:22 27.06.2017)
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© AP Photo / Michel EulerПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в ПарижеПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AP Photo / Michel Euler
В Париж президент Украины съездил явно не напрасно: поработал пресс-секретарем у французского коллеги. Тому было бы как-то несподручно объявлять о разработке плана по Донбассу имени самого себя.

Встреча в Елисейском дворце, безусловно, и для Эммануэля Макрона, и для его украинского гостя была не просто протокольной фотосессией. Один теперь знает, куда бежать, чтобы заручиться поддержкой. Другой только избрался, и пока флагман Евросоюза Ангела Меркель увлечена выборным марафоном, торопится зарекомендовать себя как серьезного игрока, с которым должны считаться. Тему для выступления перед прессой президенты выбрали классическую. Россия – агрессор, Крым не признаем, конфликт в Донбассе необходимо урегулировать. И вот тут Петр Порошенко преподнес встречающей стороне сюрприз: польстил молодому амбициозному французскому политику, заявив, что разрабатывается некий проект по урегулированию кризиса в Донбассе, который впоследствии может получить название "формула Макрона".

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Эксперт: "формула Макрона" – это не то, что хотелось бы видеть Киеву

Хозяин Елисейского дворца явно был доволен, хотя на названии концентрировать внимание и не стал. А только подтвердил, что он-де действительно работает над неким документом, который вскорости представит на суд "нормандской четверки". Главный упор будет сделан на необходимости прекращения огня, разведении войск и обмена военнопленными. Чем эта идея принципиально отличается от Минских соглашений – непонятно. По сути, это цитирование уже достигнутых договоренностей. Но этот плагиат нисколько не смутил двух президентов, а тех, кто мог бы напомнить содержание "Минска-2", поблизости не нашлось. Так что оба лидера ушли вполне довольные друг другом и самими собой.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР "формулу Макрона" назвали бегом по кругу и предложили не изобретать велосипед. Но в Париже их голоса не слышны. А вот в Киеве, пока Петр Алексеевич отлучился по делам в Париж, предрекли скорую гибель Украины. Небезызвестная Юлия Тимошенко предупредила: если не провести досрочные парламентские и президентские выборы, то до очередных, запланированных на 2019 год, страна может и не дотянуть.

Виной всему – гордость Петра Порошенко: пенсионная и медицинская реформы. А еще намерение узаконить продажу сельхозземель. По впечатлениям Юлии Владимировны, авторы этих преобразований хотят оставить на Украине не более десяти миллионов граждан. Учитывая нынешний отток населения, не исключено, что Юлия Тимошенко не так уж и далека от истины.

Дарья Чередник, радио Sputnik 

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