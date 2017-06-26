По гамбургскому счету: встрече Трампа и Путина быть. Но какой?

Главу Белого дома не устраивают рекомендации советников касательно возможной встречи с российским лидером. Администрацию не устраивает его реакция. Разногласия налицо и приобретают почти театральный оттенок.

Быстро и неформально или протокольно-обстоятельно? В Белом доме обсуждают возможную встречу президентов России и США. Кроме времени и места – июльский саммит "большой двадцатки" в Гамбурге – ничего определенного. И чем ближе дата, тем определенностей… меньше.

Так, полноценное двустороннее общение на высшем уровне с соблюдением соответствующих дипломатических формальностей и близко не планировалось. Но Дональд Трамп вдруг начал требовать именно такой встречи, причем в присутствии СМИ. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило агентство Associated Press. Оно же привело и рекомендации Трампу со стороны его советников: соблюдать дистанцию, не горячиться, встретиться с Путиным по-быстрому, "на полях". А если уж так нужны переговоры, то можно собрать представителей делегаций двух стран за круглым столом, и пусть они поговорят, например, о "стратегической стабильности".

Главу Белого дома это не устраивает, американскую администрацию не устраивает его реакция, разногласия налицо и приобретают почти театральный оттенок. Легко представить: Трамп, словно Высоцкий в роли Хлопуши, кричит, надувая жилы, – "Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!..". А советники ласково напевают: "Нелепо, смешно, безрассудно, безумно. Волшебно…".

В самом деле, ну что можно обсуждать долго и прилюдно с президентом России президенту США – фигуранту расследования порочных "связей с Москвой"? Не о дружбе же говорить под угрозой собственного импичмента, во-первых, и на фоне очередных антироссийских санкций, во-вторых. Настойчивость Дональда Трампа тем удивительнее, что Владимир Путин публично высказался о том, что не торопится встретиться с президентом США. И пресс-секретарь российского президента подтвердил: встреча Путина с Трампом до сих пор не готовилась, в расписании на "предполагаемый день" – 7 июля – пока не значится.

Понятно, что в торжественной или иной обстановке, она непременно произойдет. Возможно, даже по гамбургскому счету.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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