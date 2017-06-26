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Киев вспомнил об экологии Донбасса. С чего вдруг?

15:5226.06.2017
(обновлено: 15:55 26.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкШахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе ХарцызскеШахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе Харцызске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На Украине бьют тревогу – Донбассу угрожает техногенная катастрофа. Вот только украинские власти – далеко не первые, кто обратил внимание на экологическую ситуацию в Донбассе. Да и сделают ли они что-то в данной ситуации – большой вопрос.

Киевские власти предупреждают о возможной техногенной катастрофе на подконтрольных им территориях Донбасса. Речь, в частности, идет о городе Торецке (бывший Дзержинск), Донецкой области. Там из-за затопления двух угольных шахт на поверхность поднимается газ метан. Он попадает в подвалы жилых домов и промышленных зданий, что может привести к взрывам и отравлениям людей. Об этом говорится в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. 

Вода попадает в подземные выработки из водовода "Горловка-Торецкое". Он был поврежден в ходе обстрела. По подсчетам городских коммунальных служб, на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды. Из-за этого более 35 тысяч жителей Торецка получают воду только два часа в сутки. А это уже может привести к эпидемии инфекционных заболеваний.

Торецк
CC BY-SA 4.0 / Zimina / Торецьк - місто шахтарів
Мнение: заявление Киева о грозящей Донбассу "катастрофе" – провокация

Еще одна проблема – фенольный завод все в том же Торецке. Там уже скопилось более 30 тысяч тонн жидких отходов. Переполнение резервуаров может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток, содержащий фенол, формальдегиды, серную кислоту, хлынет в реки, которые снабжают  питьевой водой всю Луганскую и часть Донецкой области.

В сложившейся ситуации Киев поспешил обвинить самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Мол, это они мешают провести ремонтные работы и навести порядок. Хотя украинские власти – последние, кто обратил внимание на экологию Донбасса. Ранее о потенциальной угрозе экологической катастрофы заявляли в руководстве республик и даже в ОБСЕ и ООН

Почему украинская сторона озаботилась этой проблемой именно сейчас? Понятно, что это еще один из способов надавить на ДНР и ЛНР и обвинить их в срыве перемирия. Показательно другое. Заявление о надвигающейся катастрофе совпало с очередным зарубежными визитом Петра Порошенко. На этот раз – в Париж. А для президента Франции Эммануэля Макрона экология – одна из важнейших тем. Так что Порошенко попытается предстать в роли защитника окружающей среды. И, наконец, сложившаяся ситуация выгодна Киеву и тем, что можно просто списать свое многолетнее бездействие на войну с Донбассом. 

Ведь те же шахты, которые попали под затопление, уже выведены из эксплуатации. Тогда, спрашивается, откуда в них метан? Это означает, что за ними не следили должным образом, и дегазация не проводилась. К слову, украинские власти лишь предупреждают о грядущей катастрофе, но ничего не собираются делать для того, чтобы ее предотвратить.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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