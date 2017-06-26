"Алкотуристы" покидают Эстонию. Грустно

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не акцизами. Эстония решила опередить весь ЕС по размеру акцизов на алкогольные напитки. Радости от этого никому нет. Финским туристам и самим эстонцам пришлось переключиться на Латвию.

Правительство Эстонии пытается перевоспитать население страны, поднимая акциз на спиртные напитки все выше и выше – к заоблачным высотам. В этом направлении Эстония не то чтобы идет, а бежит впереди всей Европы, превышая все нормативные требования Европейского союза в несколько раз. К примеру, уже сегодня акциз на пиво в четыре раза больше установленного ЕС минимума. А поскольку правительственная коалиция, мотивируя это заботой о здоровье народа, собирается в ближайшее время повысить его еще, то у нас есть возможность выйти на рекорд – превысить установленный в ЕС минимум в десять раз. И тогда пиво плавно перекочует в разряд элитного алкоголя. В отношении налогообложения крепкого алкоголя Эстония также значительно опережает другие страны ЕС.

В июле цены на горячительные напитки в Эстонии опять подрастут. И это по сути дела уничтожит на территории страны такое многолетнее явление как алкотуры граждан Финляндии в Таллин и в его окрестности. Северные соседи с тележками, доверху загруженными алкоголем, стали обыденным и привычным зрелищем, которое, образно говоря, напоминает движение сотен муравьев по проложенным маршрутам от магазинов к кораблям. Новое повышение акциза сделает так, что разница цен на алкоголь в Эстонии и в Финляндии заметно уменьшится, и у финнов больше не будет побудительной причины приезжать в Таллин. Ведь в интересе к культурным и историческим достопримечательностям они пока замечены не были.

И вот уже неутомимые искатели дешевого алкоголя проторили для себя новое направление – в Латвию. При этом, чтобы не особенно тратиться на транспорт, они отправляются недалеко – в приграничную с Эстонией зону Латвии, сметая с полок алкогольных магазинов, конечно, не все, но очень многое. В этом же направлении двинулись и жители Эстонии, которые так же массово ездят затариваться спиртными напитками к своим более южным соседям. С большой грустью Эстонская ассоциация производителей и импортеров алкоголя сообщила "народу и миру" о том, что продажи крепких спиртных напитков в стране упали на десятки процентов. Объемы продаж пива – главного "народного напитка" Эстонии тоже значительно сокращаются.

Понятно, что эта тенденция вызовет цепную реакцию и повлечет за собой сокращение объемов производства, замораживание зарплат и сокращение рабочих мест, чуть позже – закрытие ряда производств и предприятий общественного питания. В общем-то, все выстраивается по формуле Виктора Степановича Черномырдина "хотели как лучше, а получилось как всегда". Если присовокупить сюда резко выросший процент производства, скажем так, кустарных спиртных напитков, которые еще хуже воздействуют на здоровье, нежели произведенные на заводах, то ко всему сказанному прибавится еще один минус. И еще хочется обратить внимание – акцизы в Эстонии растут не только на алкоголь. Причем постоянно. По сути дела, это означает, что правительство, не умея наполнить бюджет иными, не фискальными способами, все глубже и глубже забирается в карманы обычных жителей страны. А "забота о здоровье граждан" – всего лишь слова, призванные скрыть за собой истинные цели политиков.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik

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