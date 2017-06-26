Страшная месть. Порошенко выяснил, как "Северный поток-2" погубит Киев

Когда Россия поставляла газ Украине, то делала это исключительно из недобрых побуждений. Поэтом сейчас Киев напрямую у Москвы газ и не покупает. Лучше уж с наценкой из Европы. А Россия все не унимается – новую каверзу затеяла.

Вся жизнь на планете крутится вокруг Киева. Все планы всех стран нацелены на то, чтобы или помочь Украине (как это, по мнению президента Петра Порошенко, происходит в случае с США и прогрессивной Европой) или, напротив, навредить (ну, тут, понятно, речь всегда идет о России). Вот и теперь Порошенко в очередной раз разоблачил коварные планы Москвы: "Северный поток-2" был затеян исключительно для того, чтобы отомстить Киеву и лишить его двух миллиардов долларов за транзит газа.

Причем ранее тот же самый Порошенко говорил, что как раз транзит газа через Украину – это хитрый план России, направленный на то, чтобы подсадить страну на наши энергоносители, а потом резко закрутить вентиль. В общем, что бы ни сделала Москва – все это часть гибридной войны. При этом наличие или отсутствие газа ситуацию не меняет – Россия виновата и в том, и в том.

Ведь при строительстве газопровода в Германию через Балтийское море она не учитывает ни экономические, ни политические мотивы – все ради слепой мести Киеву, уверен Порошенко. К тому же, как он считает, эта "агрессия" направлена не только против его страны, но и против всего ЕС. То есть, Россия будет поставлять газ в Европу не только в качестве мести Киеву, но заодно и для того, чтобы навредить самой же Европе. Предлагаю ради интереса перекрыть вентили во всех направлениях, чтобы прогрессивный Запад мог вздохнуть свободно без этой "российской агрессии".

Порошенко, кстати, решил показать, как нужно вести дела, опираясь на экономическую целесообразность, и, очевидно, отбросив политические мотивы, стал ждать энергоносители из США.

По его плану, уголь из Пенсильвании должен оказаться на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы – в украинской газотранспортной системе. Это, может, смотрится более реально, чем уголь из Южной Африки вместо донбасского антрацита. Но по итогам первого квартала этого года крупнейшим поставщиком угля на Украину остается почему-то Россия. Так Москва, видимо, мстит Киеву.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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