"Джазира" или кошелек. Катар простят за ключ от квартиры, где деньги лежат

Задачка: 13 требований, 10 дней, 9 стран и всего 2 варианта ответа для одного Катара. Или изоляция, или контроль. Но, кажется, у Дохи уже готов собственный ответ.

Об ультиматуме Катару, в котором в числе прочих значится и требование закрыть "Аль-Джазиру", Катару сообщила сама "Аль-Джазира". Для пущего пренебрежения к угрозе ведущему не хватало лишь рассмеяться в эфире. Хотя, знай он советскую классику, ограничился бы приветом от Остапа Бендера. "Может, вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат". А владей он нелитературным русским, о запросах соседей и вовсе бы сказал, что хотят они Доху и больше.

Помимо ликвидации телеканала ей для выхода из блокады предписывают разорвать отношения с Тегераном, закрыть турецкую военную базу, прекратить финансирование террористов и прочие контакты с ними. Все это сведено в документ, который Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн направили в Катар через посредничество Кувейта. Эмират также обязан выдать лиц, разыскиваемых этими государствами, и дать подробный отчет о поддержке в них оппозиционных сил. Плюс к этому – все-таки Восток, иначе нельзя – выплатить щедрый бакшиш, размер которого не уточняется.

А ведь последнее, пожалуй, Дохе сделать проще всего. Она же привыкла все проблемы решать мягким шорохом купюр. Ну, или создавать их другим. Как бы то ни было, этот "персидский кризис" по формуле "все на одного" после предъявления условий обретает какое-никакое математическое выражение. 13 требований, 10 дней, 9 стран и всего 2 варианта для одного Катара. Или изоляция, или контроль. И не то чтобы к первой он уже начал привыкать. Время, конечно, лечит, но только не голод, а провиантом и пресной водой его граждан в основном снабжают соседи.

Однако, как это – жить в жадном окружении, Доха уже более или менее понимает. А вот как это – оказаться под его присмотром, она понимать отказывается. Хотя все так очевидно. Это же хрестоматийный пример "кнута и пряника". Причем, пряника в прямом смысле. По сути, Катару предлагают предать суверенитет за еду. Пусть один из мировых лидеров благосостояния, но не станет же он есть золотые тарелки, запивая их нефтью.

Впрочем, несмотря на продовольственный дефицит и пищевой ажиотаж, эмират не выказывает желания заняться самоедством. Демонстрирует миролюбие по отношению к своим региональным противникам, но без каких-либо признаков компромисса. Хотя наверняка на языке уже вертится вопрос: это кто должен идти на уступки? Страна, которой США продают свои суперновые истребители и с которой проводят совместные морские учения. Страна, которой сочувствуют, да что там сочувствуют, выражают поддержку главные столицы Европы. И это только с одной стороны.

А с другой, Турция отправляет в Катар свой контингент. Иран готов ежедневно отсылать ему тысячу тонн овощей и фруктов. Небывалый случай, на "персидского изгоя" сейчас работают непримиримые геополитические оппоненты. И получается, что это уже не просто Катар, а индиКатар международных отношений. Никто не хочет получить новую головную боль. Потому и девиз, как в песне: "Ох, Доха, Доха, нам без тебя так плохо". Но арабы, ведомые саудитами, неумолимы. 13 требований, 10 дней, 9 стран и 2 варианта. Вот только Катар не один. И это может нарушить все их расчеты.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!