В кругу "друзей". Разведка Германии восемь лет следила за Белым домом

Вскоре западным странам и разведка не понадобится. Разве лишь для того, чтобы сдавать своих. Впрочем, главная военная тайна буржуинов – она и так известна. Они слишком хорошо знают слабые места друг друга. Вероятно, именно поэтому до сих пор вместе.

Вот и верь после этого людям – могут совсем расстроиться американцы. Они же к немцам со всею душой. От фашистов их спасли – а они так и думают, что это именно они спасли. Берлинскую стену им разрушили – а они так и думают, что это они ее разрушили. От России защищают – а они так и думают, что 300 военных баз и 50 тысяч американских солдат в Германии – это защита, а не оккупация. И вот она – благодарность. По данным издания Spiegel, разведслужба ФРГ восемь лет следила за вип-объектами в Соединенных Штатах, в том числе за Белым домом.

Как пишет издание, с 1998 по 2006 БНД с помощью технических средств коммуникации получала из-за океана информацию, не дожидаясь, когда партнеры захотят ею поделиться. Под наблюдением, помимо резиденции президента США, были Минфин, Госдеп, НАСА, компания Lockheed Martin – флагман ВПК, иностранные дипмиссии, МВФ, ряд вузов. Шпионили за военно-воздушными силами, корпусом морской пехоты и за военной разведкой. Короче говоря, "русским хакерам" и не снилось. Но немцам, понятно, санкции за вмешательство не грозят. Что было, то прошло.

Хотя было очень показательно. Конец 1998-го. НАТО еще не уничтожила Белград, но Вашингтон уже явно что-то затевает. И, скорее всего, впервые после Второй мировой – отбомбить в центре Европы. Знай в Берлине это наверняка, они вряд ли сумели бы этому помешать. Однако повод внимательней присмотреться к главному союзнику у них появился, чтоб хотя бы в следующий раз знать точно. И, быть может, когда пять лет спустя Штатам уже подвернулся под горячую руку Ирак, канцлер Герхард Шредер еще до того, как они пригласили ФРГ в коалицию, подготовил свой отказ. Хотя Ирак, как и Югославию, это тоже не спасло.

Вообще, если это правда, и немцы на самом деле держали под колпаком госструктуры США, то не сказать, чтобы это как-то уж очень сильно изменило их жизнь. Хотя, возможно, именно потому она и оставалось такой до 2006 года. В известном смысле независимой. Но тут пришла Меркель. Еще добрая, наивная Меркель. Уверенная в том, что с партнерами так нельзя. А того и не учла, что в кругу друзей "жучком" не щелкай. Если не следишь ты, это еще совсем не значит, что не следят за тобой. Иначе говоря, когда американцы установили прослушку на ее телефон, они лишь сравняли счет.

Впрочем, если припомнить Соединенным Штатам и Германии все их шпионские недоразумения в нынешнем веке, то этот счет уже получится баскетбольным. Немцы следят за Белым домом. Американцы "пасут" Меркель. Немцы присматривают за посольствами США по всему миру. Американцам киберцентра под крышей консульства в Германии хватает, чтобы держать ее под контролем. И те, и другие, то вместе, то по отдельности, "сканируют" Европу вдоль и поперек. Общество взаимного доверия – это знать, чего хочет союзник раньше, чем он в этом признается.

И вот уже сама Меркель не отказалась бы хоть глазком заглянуть в замочную скважину Овального кабинета. Хотя сейчас, пожалуй, это уже и не так интересно. В шпионаже пропал кураж. Ушла романтика. СМИ узнают тайны Белого дома едва ли не прежде президента США. Бывший шеф ФБР Коми открыто признается, что "сливал" информацию, и при этом чувствует себя героем. Если так пойдет, то вскоре западным странам и разведка не понадобится. Разве только для того, чтобы сдавать своих. Впрочем, главная военная тайна буржуинов – она и так известна. Они слишком хорошо знают слабые места друг друга. Вероятно, именно поэтому до сих пор вместе.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik