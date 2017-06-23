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Новые "успехи" киевского Евровидения: Украина "попала" на деньги

16:5723.06.2017
(обновлено: 17:06 23.06.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСимволика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в центре КиеваСимволика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве сами для себя решили, что проведение "Евровидения-2017" было вполне успешным. Так всем и рассказали. В Женеве, где хранится денежный залог Украины на случай провала организаторов, не сказали ничего. Но залог приказали арестовать.

Швейцария удивила Украину – арестовала 15 млн евро, вместо того, чтобы перевести их из Женевы в Киев. Немаленькая сумма была украинским залогом за успешное проведение конкурса "Евровидение". Официальный Киев считает, что успех очевиден, а Европейский вещательный союз и, главное, Женевское управление принудительного взыскания задолженности своего мнения пока не высказали. Во всяком случае, на словах. "Управление наказания" молча инициировало процедуру наложения ареста на сумму гарантии – в Национальной общественной телерадиокомпании Украины бросились искать швейцарских юристов и выяснять обстоятельства дела. Ведь не может быть, чтобы кто-то в Европе считал, будто "Евровидение-2017" в Киеве не было успешным?! Значит, это чьи-то козни, и верните наши денежки.

Штаб-квартира Европейского вещательного союза
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini 
Юрист об аресте залога Киева за Евровидение: Украина всех шокировала

Между тем, даже на самой Украине отношение к тому, как был организован и проведен конкурс, мягко говоря, критическое. Если оставить в стороне праздничный рапорт президента Порошенко и почитать украинские СМИ, то можно как минимум пройти краткий курс по распилу и освоению через собственный карман значительных бюджетных средств, выделенных на киевское "Евровидение"

Вы скажете, это невидимая часть айсберга. Однако и вершина, видимая всем, нет-нет да и вызывала недоумение. Например: в качестве хедлайнера ждали Леди Гагу, а получили Руслану. Как написал в соцсетях креативный продюсер конкурса Олег Боднарчук, "это было шоу для Европы, а мы показали гречку с горохом". 

Справедливости ради стоит сказать, что показали не только горох, если вспомнить голоштанную "подтанцовку" на песне Джамалы (зевающая охрана – это, видимо, апофеоз успешной работы организаторов "Евровидения-2017").

Но вспомнить стоит и вот еще что. В Европейском вещательном союзе уже в мае заявляли, что будут рассматривать вопрос о наложении санкций на Украину в связи с недопуском на "Евровидение" участницы из России Юлии Самойловой. Генеральный директор союза Ингрид Делтенре написала об этом в письме украинскому премьеру Гройсману: "Ни одна страна-организатор до этого не запрещала участие исполнителей в конкурсе "Евровидение". Мы считаем запрет на участие российской исполнительницы неприемлемым".

Неужели за словом последовало дело, и арест 15 млн евро – это пункт в санкционном списке? В таком случае невозврат и есть плата. За "успех".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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