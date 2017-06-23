Заработал на импичмент. Тучи над Порошенко сгущаются

Закона об импичменте президента на Украине нет. Но закона нет – а импичмент будет, уверяют депутаты нескольких фракций Верховной рады.

Ездишь по Европам и Америкам, выбиваешь кредиты МВФ, организовываешь этот безвиз, будь он проклят. А все одно не ценят. К президенту Украины Петру Порошенко со всех сторон подступают с претензиями и требуют импичмента.

Активнее всех агитирует, пожалуй, фракция "Батькивщины". С подачи лидера Юлии Тимошенко все ее однопартийцы в один голос начали расписывать, как плох нынешний президент, как он бездействует и как страдают люди. Оговариваются при этом, что едва подбирают цензурные слова, чтобы описать все происходящее в стране безобразие.

В общем, выход, по мнению "Батькивщины", один – импичмент. Ну и что, что юридически это в стране невозможно – нет даже соответствующего закона. Можно, конечно, как всегда, попробовать через Майдан.

Но, как считает бывший премьер Украины Николай Азаров, на это Тимошенко, при всей своей неуемной жажде власти, не пойдет – "кишка тонка", и рейтинга маловато. Поэтому все эти обличающие разговоры – просто пиар.

Причем использовать эту тему решили не только в "Батькивщине". Идею поддержали в "Самопомощи", Оппозиционном блоке и, поговаривают, даже в "Радикальной партии Олега Ляшко". Впрочем, украинские СМИ, которые пока не поняли, насколько это серьезно, предпочитают от ситуации отстраниться и делают вид, что все это вычитали в российских газетах, а не услышали от собственных политиков.

"Батькивщина" тем временем уже заручилась поддержкой Киевского облсовета – там депутаты проголосовали за импичмент и обратились к Верховной раде. Идея пользуется широкой поддержкой жителей с обеих сторон баррикад. Письмо с просьбой инициировать импичмент президента нардепам отправили родственники погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

А участники АТО без всяких писем несколько дней назад ворвались в администрацию Порошенко с тем же требованием.

Среди самых частых претензий к Порошенко – непрекращающаяся война на юго-востоке страны и гибель более 10 тысяч человек (и это только по официальным данным). Недовольны, конечно, коррупцией и инфляцией. А для тех, кому этих причин окажется недостаточно, подготовили еще одну: в окружении президента много сторонников России.

Автором этого открытия стал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. По его словам, все знают, что у многих в руководстве остаются бизнес-связи с Россией, а Порошенко этому покровительствует.

Депутат Верховной рады Семен Семенченко пошел в этих рассуждениях еще дальше и заявил, что Киев работает на Москву. Этим он объяснил проблемы с вывозом мусора во Львове.

В общем, причин для импичмента достаточно на любой вкус – от связей с Москвой до высоких цен. Закона об импичменте только не хватает.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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