Слежка – это взаимно: Берлин шпионил за США

Перед саммитом G20 Ангела Меркель преподнесла Дональду Трампу "сюрприз". То ли утечка, то ли специально в СМИ попала информация – немцы бдительно следили за американцами. Вторая серия "спектакля" также интересна – помирятся ли лидеры двух стран?

Федеральная разведслужба Германии (BND) восемь лет следила за американскими госструктурами. В период с 1998 по 2006 годы "под колпаком" немецких спецслужб были Белый дом, NASA, организация Human Rights Watch, а также такие военные структуры, как Корпус морской пехоты и Разведывательное управление Минобороны США. Кроме того, объектами слежки немецких разведчиков были иностранные посольства и международные организации, штаб-квартиры которых находятся в Вашингтоне.

Примечательно, что эти данные опубликовал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на разведдокументы. Хотя, если журналисты рассчитывали на сенсацию, ее, конечно, не вышло. Ранее уже сообщалось о том, что BND ведет слежку, например, за Интерполом и редакциями крупных международных СМИ. Более того, в интересах США они следили за правительствами соседних стран, а также за французскими корпорациями.

Интересно другое. Почему эта информация всплыла именно сейчас, когда отношения между Берлином и Вашингтоном и без того напряженные. Возможно, это такой подарочек от канцлера Германии Ангелы Меркель президенту США Дональду Трампу за две недели до саммита G20. А может быть, в Берлине решили показать свою самостоятельность. Мол, мы умеем следить не только в интересах Вашингтона, но и в своих.

Остается ждать реакции Трампа. В 2013 году, когда выяснилось, что АНБ шпионило за самой Меркель, Барак Обама, который тогда был президентом США, перед канцлером просто извинился. Она его простила, и они пожали руки, согласившись, что за союзниками следить нехорошо. Будет ли теперь извиняться Меркель перед Трампом? Пока вопрос. И вообще, смогут ли Германия и США сегодня назвать себя союзниками?

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram.

Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.