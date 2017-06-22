Женщины макроновского возраста, или Кем лидер Франции украсил кабинет

Наверное, для французов в их оценке правительства первичные половые признаки министров все же вторичны. Куда важнее для них беспорядочные связи президента.

Если у кого-то еще оставались пикантные сомнения насчет Макрона, то президент Франции их блестяще развеял. Он все-таки предпочитает дам. Пусть и гораздо старше себя. Из четырех новых министров переназначенного после парламентских выборов правительства три представляют прекрасный пол. Две разменяли шестой десяток, одна – на седьмом. Понятно, что он выбрал их не только за это. Но понятно пока только ему. Для всех остальных они в первую очередь – женщины. Женщины макроновского возраста. Видимо, так теперь могут называть себя те, кто перешагнул бальзаковские рамки. То есть те, кому далеко за 40.

Сам Эммануэль как раз президент бальзаковского возраста. И совсем не только потому, что ему 39. Критерии этого периода жизни, определенные классиком и подтвержденные психологами, словно с него списаны. Желание нравиться всем вокруг и быть в центре внимания. Демонстративная независимость. Если и не поступков, то суждений. И, конечно, стремление продлить свою молодость. А лучше всего это получается на фоне тех, кто тебе как минимум в старшие сестры годится.

Хотя его упорство с назначением шефом Минобороны именно фрау, как сказали бы немцы (Флоранс Парли сменила Сильви Гулар), не требует дополнительных пояснений. По крайней мере, для самих немцев. У них ведь главой бундесвера тоже Урсула фон дер Ляйен. И она тоже до назначения об армии знала только то, откуда солдаты берутся. Акушер-гинеколог по образованию. И Флоранс, в прошлом зам генерального директора Air France, а затем руководитель одного из подразделений железнодорожной компании, тоже с логистикой знакома. Стало быть, с Урсулой найдут общий трафик. А Макрону же того и надо, чтобы с Меркель в тандеме.

Другое дело, что для французов в их оценке правительства первичные половые признаки вторичны. Куда важнее для них беспорядочные связи и какая-то уж очень поспешная смена партнеров президента. Чиновников высокого уровня можно ведь и так назвать. И если первый состав Макрон хотя бы отбирал, то замены пришлось делать буквально в пожарном порядке. Когда уже впору было сгореть со стыда. Сразу четыре министра оказались с сомнительным прошлым. А среди них – ключевые фигуры избирательной кампании Макрона.

Глава его предвыборного штаба Ришар Ферран покинул пост министра регионального развития, поскольку журналисты раскопали его рискованные операции с недвижимостью. Лидер партии "Демократическое движение", сокращенно MoDem, Франсуа Байру, отказавшись от президентских амбиций в пользу Макрона, отказался затем и от должности главы Минюста, пробыв в ней чуть больше месяца. Ушел, прихватив соратников. А по материалам дела – подельников. Поскольку вместе с ним уже упомянутая Сильви Гулар и экс-министр по европейским связям Мариэль де Сарнез подозреваются в той самой депутатской коррупции, на которой погорел Франсуа Фийон.

Любопытно, что Байру до отставки готовил законопроект о "морализации политической жизни". Мог назвать его проще: "Держи вора". Хотя его-то как раз держать и не стали. В результате перестановок представителей "Демократического движения" в кабмине практически не осталось. Как говорится, пардон, MoDem. Бонжур, мадам. Зато Эммануэль Макрон снова чист и безупречен. И, видимо, сколько бы он правительств ни поменял, лет через пять о нем можно будет сказать, что он – ягодка опять.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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