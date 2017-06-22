Карманные расходы. Как США учинили в Афганистане форменное безобразие

Для афганской армии американцы пошили прикид "под дерево". Наверное, с умыслом. Появиться в такой сочной раскраске в этих безлесных широтах можно лишь один раз. Или засмеют, или убьют.

В череде эпических растрат Пентагона в Афганистане эта, быть может, и сущий пустяк. Буквально карманные расходы. Но если знаменитая автозаправка за $43 млн – это навсегда раскрытые от удивления глаза, то $100 млн на "лесной" камуфляж – это вопрос: а куда они смотрели? Ведь это для страны, где и леса-то всего 2%. Но для местной армии в США пошили прикид именно "под дерево". Появиться в нем в этих широтах можно лишь один раз. Или засмеют, или убьют. Потому американские аудиторы такую боевую раскраску признали неактуальной, а деньги – выброшенными на ветер.

"Решение Минобороны Соединенных Штатов по снабжению Вооруженных сил Афганистана такой формой не основывалось на оценке ее пригодности для окружающей среды", – гласит вердикт ревизоров. Что ж вы раньше-то не предупредили, только и могли сказать в Пентагоне. Однако сказали другое: это, дескать, афганцы сами себе такой колор подобрали из предложенных вариантов. Допустим. Захотели покрасоваться на общем серо-пепельном фоне. Но на то здесь и инструкторы, чтобы учить аборигенов всяким военным хитростям. Все-таки война – это вам, понимаете, …война. Как говорил Герцог из "Того самого Мюнхгаузена".

Он бы, кстати, вырядил афганскую армию не хуже. "Синие мундиры с золотой оторочкой. Рукав вшивной. Лацканы широкие". На "маскировке" от американских модельеров тоже разве что мишени для верности не хватает. Понятно, что главное – это не форма, а содержание. Но благодаря такой форме значительно проще до него добраться. И боевикам тоже. Они ведь встречают по одежке, а провожают прямым попаданием. Пожалуй, даже красная расцветка – и та была бы уместней. С ней и в маке затаишься, его плантаций здесь в любом случае больше, чем леса. И убитым прикинешься, будто весь в крови.

В наряде "лешего", конечно, можно спрятаться в кусты. Но их же надо найти. Вот если бы Пентагон к такому обмундированию забросил сюда еще и саженцы – тогда другое дело. За те деньги, что ушли на АЗС, весь Афганистан озеленить можно было. И пусть янки не говорят, что они не по этой части. Опиум-сырец же при них в рост пошел. Не исключено, между прочим, что они потому и согласились с выбором такого оперения для облачения афганских солдат, что где-то глубоко в душе так о них и думают. Дескать, учишь их, учишь, а все равно темный лес: в смысле, и рубят, и щепки летят.

А может, им просто так хочется послать и эту войну, и этот Афганистан, и эти его вооруженные силы, что они и камуфляж подобрали с намеком. Мол, идите лесом. Удивительно, как дизайнеры Пентагона им еще "платье для короля" не впарили. Хотя на боевой позиции афганцы и в таком наряде ощущали бы себя неглиже. В общем, шита забота США зелеными нитками. Зато понятно, почему они здесь уже 16 лет, а даже их генерал считает это присутствие "полным позором". И это бывший замначальника штаба армии Джек Кин сказал еще до истории с маскарадом. Теперь он бы мог назвать это – форменным безобразием.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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