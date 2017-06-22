Brexit: кто последует примеру Лондона? Европейцы дали ответ

Большинство жителей крупнейших стран Европы убеждены, что в ближайшие годы вслед за Британией на выход из ЕС последуют и другие государства. Таков итог опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения".

Великобритания – не единственная страна, которая может выйти из ЕС в ближайшие годы. В этом убеждены участники недавнего опроса, который был проведен авторитетной французской социологической компанией IFop специально для информационного агентства Sputnik News.

Исследование проводилось в четырех странах: Великобритании, Германии, Италии и Франции. Так, выяснилось, что 49% французов, 52% немцев, 57% итальянцев, а также почти две трети – 64% – британцев считают, что Евросоюз могут покинуть одна или даже несколько стран.

Такого мнения чаще придерживаются жители в провинции, а не в столичных городах, а также сторонники правых партий – таких, как французский "Национальный фронт" или итальянское движение "Пять звезд".

При этом больше всего еврооптимистов в Германии. Но и там менее 40% респондентов считают, что ЕС не покинет никто, кроме Великобритании. В это же верит каждый третий респондент в Италии и во Франции. А вот в самой Великобритании этот показатель рекордно низкий – менее 20% участников опроса заявили, что на Brexit все и закончится.

Так что получается, что год спустя после референдума, в ходе которого британцы высказались за выход из ЕС, их убежденность в правильности этого решения только укрепилась. Их даже не испугали неясность самой процедуры и трудности, с которыми, как обещают в Евросоюзе, они столкнутся. Но, с другой стороны, за этот год в самой Европе не сделали ничего для того, чтобы показать привлекательность единого европейского сообщества. Ни одна из проблем так и не решена. И нет ничего удивительного в том, что даже в странах, которые основывали ЕС, все больше людей сомневаются в его эффективности.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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