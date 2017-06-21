Визит Порошенко в США: форма без содержания. Впрочем, и форма так себе

Президент Украины у ограды Белого дома сообщил прессе, что за 20-30 минут беседы с Трампом успел не только сфотографироваться, но и детально обсудить все проблемы. Ну, вероятно, большего эти проблемы и не заслуживали.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении. Вот, собственно, и все, чем обменялись президенты Украины и США на встрече в Овальном кабинете. Правда, потом Петр Порошенко, проводя брифинг для прессы у ограды Белого дома, сообщил, что за 20-30 минут он с Трампом успел не только сфотографироваться, но и детально обсудить все проблемы, а еще получить поддержку со стороны США "в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине".

Ну, вероятно, большего эти проблемы и не заслуживали. Потому что Петр Порошенко ставил перед собою совсем другие задачи.

Президент Украины, которого, как уверено CNN , считают врагом российского руководства, явно хотел это самое руководство "обскакать". "Очень важно, что моя встреча как украинского президента в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина", прямо говорил он перед поездкой в Вашингтон. А в интервью Fox News Порошенко признался, что Дональд Трамп не произвел на него впечатления человека, имеющего "особые отношения" с Москвой. Весьма своевременное заявление для американского президента, которого упрекают в излишней приязни к России. Зато Порошенко уверен на 100% в том, что Трамп – убежденный союзник Украины.

Это уж точно, Трамп ведь сам сказал, что рад встретиться с "президентом Украины, о которой мы все очень много слышали". А то, что принимал этого президента без почестей, красных дорожек и фанфар, не встретил у входа и не проводил, как лидеров других стран, и общаться с прессой отправил за ворота Белого дома – это все детали. Главное, что Порошенко осуществил свою мечту – встретился с Трампом. Тот, правда, назвал Украину "The Ukraine", чем, говорят, оскорбил незалежную. Но это грамматика, форма, так сказать. Главное ведь содержание. И если его в визите Порошенко в Вашингтон нет, так никто и не обещал, что оно будет.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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