Визит Порошенко в США: форма без содержания. Впрочем, и форма так себе

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении. Вот, собственно, и все, чем обменялись президенты Украины и США на встрече в Овальном кабинете. Правда, потом Петр Порошенко, проводя брифинг для прессы у ограды Белого дома, сообщил, что за 20-30 минут он с Трампом успел не только сфотографироваться, но и детально обсудить все проблемы, а еще получить поддержку со стороны США "в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине".
Ну, вероятно, большего эти проблемы и не заслуживали. Потому что Петр Порошенко ставил перед собою совсем другие задачи.
Президент Украины, которого, как уверено CNN, считают врагом российского руководства, явно хотел это самое руководство "обскакать". "Очень важно, что моя встреча как украинского президента в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина", прямо говорил он перед поездкой в Вашингтон. А в интервью Fox News Порошенко признался, что Дональд Трамп не произвел на него впечатления человека, имеющего "особые отношения" с Москвой. Весьма своевременное заявление для американского президента, которого упрекают в излишней приязни к России. Зато Порошенко уверен на 100% в том, что Трамп – убежденный союзник Украины.
Это уж точно, Трамп ведь сам сказал, что рад встретиться с "президентом Украины, о которой мы все очень много слышали". А то, что принимал этого президента без почестей, красных дорожек и фанфар, не встретил у входа и не проводил, как лидеров других стран, и общаться с прессой отправил за ворота Белого дома – это все детали. Главное, что Порошенко осуществил свою мечту – встретился с Трампом. Тот, правда, назвал Украину "The Ukraine", чем, говорят, оскорбил незалежную. Но это грамматика, форма, так сказать. Главное ведь содержание. И если его в визите Порошенко в Вашингтон нет, так никто и не обещал, что оно будет.
Автор Анна Разваляева, радио Sputnik
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