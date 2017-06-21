США
21.0621 июня16:54МСК
USD60.00+1.42
EUR66.80+1.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Дело в шляпе. Елизавета Вторая решила не брать в парламент корону

16:4821.06.2017
(обновлено: 16:50 21.06.2017)
080
© REUTERS / Suzanne PlunkettКоролева Великобритании Елизавета ВтораяКоролева Великобритании Елизавета Вторая
© REUTERS / Suzanne Plunkett
Тронная речь королевы из-за цейтнота впервые прошла "при сокращенных церемониальных элементах". Без короны и кареты. Странно это, как минимум, дважды. Во-первых, шляпка – не корона, ее еще подобрать надо. Во-вторых, куда теперь-то спешить.

"Карету ей, карету!". Букингемский дворец сегодня так и не услышал начальника транспортного цеха. Точнее, услышал его не так, как привык по такому случаю, поскольку еще накануне стало известно, что лошади Ее Величеству не понадобятся. И не только они. Нарушать, так по полной. Вначале правительство отложило на среду ее тронную речь в Вестминстере. А потом она сама отложила корону. Впервые за 43 года Елизавета Вторая решила отправиться на открытие новой сессии парламента в шляпе и в автомобиле. Это у них называется "упрощенный формат поездки".

Объяснили цейтнотом. "Учитывая измененный календарь, церемония пройдет при сокращенных церемониальных элементах". Странно это, как минимум, дважды. Во-первых, шляпка – не корона, ее еще подобрать надо. А это – тоже время. Во-вторых, куда теперь-то спешить. До Brexit'а два года. Высотка сгорела. Кабинет толком не сформирован. А королева читает именно то, что ей премьер пишет. Многовековая традиция. Хотя, по сути, принцип современного шоу-бизнеса. В нем ведь тоже, чтобы та или иная вещь заиграла и стала хитом, автор отдает ее королю или королеве эстрады.

Королева Великобритании Елизавета II перед выступлением в Палате лордов британского парламента
© AFP 2017 / Leon Neal
Без царя в голове. По репутации британского премьера бьет все подряд

В отличие от королевы Великобритании они, правда, могут отказаться. А все, что в ее воле – это выбор наряда для исполнения чужого текста. Отсутствие на ней августейшего венца ко всему прочему подчеркивает нестандартность текущего политического момента. Он действительно сейчас такой, что не до церемоний. Но следующим летом тоже будет не до них. Тори на правах большинства решили продлить нынешнюю сессию не год, как обычно, а до Brexit'а, чтобы не прерываться на каникулы. То есть, копать от столба и до заката. А это значит, что до марта 2019 в парламенте не увидят не только корону, но и королеву.
И это тоже редчайший случай в британской истории. Впрочем, британцы и в головном уборе монарха, и в ее транспортном средстве при желании могли бы сегодня отыскать и намеки на оптимизм. Но для этого им надо быть немножечко русскими. Это же у нас, когда дело в шляпе, то и дышится легче. И это наш человек, пусть, и турецкоподданный, решил, что в карете прошлого далеко не уедешь.

Но они – подданные Ее Величества. И даже естественный жест принца Уильяма, прижавшего к себе на пепелище Grenfell Tower безутешную женщину, потерявшую в многоэтажном пожаре мужа, в первую очередь вызывает у них мысли о нарушении этикета. Не может принц крови прикасаться руками к простым смертным. Его чувства, конечно, все поняли. И бабушку его поймут. Потому что сессия сессией, а скачки по расписанию. Уж очень в СМИ переживали, что из-за переноса тронной речи Елизавета впервые после коронации пропустит знаменитые бега в Аскоте.

Но Букингемский дворец накануне успокоил: королева должна успеть. У нее же "сокращенные церемониальные элементы". Во-первых, она на машине. Во-вторых, дежурная шляпка уже на ней. Хотя, что в парламенте, что на ипподроме совсем не в шляпе дело.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена