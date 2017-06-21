Дело в шляпе. Елизавета Вторая решила не брать в парламент корону

Тронная речь королевы из-за цейтнота впервые прошла "при сокращенных церемониальных элементах". Без короны и кареты. Странно это, как минимум, дважды. Во-первых, шляпка – не корона, ее еще подобрать надо. Во-вторых, куда теперь-то спешить.

"Карету ей, карету!". Букингемский дворец сегодня так и не услышал начальника транспортного цеха. Точнее, услышал его не так, как привык по такому случаю, поскольку еще накануне стало известно, что лошади Ее Величеству не понадобятся. И не только они. Нарушать, так по полной. Вначале правительство отложило на среду ее тронную речь в Вестминстере. А потом она сама отложила корону. Впервые за 43 года Елизавета Вторая решила отправиться на открытие новой сессии парламента в шляпе и в автомобиле. Это у них называется "упрощенный формат поездки".

Объяснили цейтнотом. "Учитывая измененный календарь, церемония пройдет при сокращенных церемониальных элементах". Странно это, как минимум, дважды. Во-первых, шляпка – не корона, ее еще подобрать надо. А это – тоже время. Во-вторых, куда теперь-то спешить. До Brexit'а два года. Высотка сгорела. Кабинет толком не сформирован. А королева читает именно то, что ей премьер пишет. Многовековая традиция. Хотя, по сути, принцип современного шоу-бизнеса. В нем ведь тоже, чтобы та или иная вещь заиграла и стала хитом, автор отдает ее королю или королеве эстрады.

В отличие от королевы Великобритании они, правда, могут отказаться. А все, что в ее воле – это выбор наряда для исполнения чужого текста. Отсутствие на ней августейшего венца ко всему прочему подчеркивает нестандартность текущего политического момента. Он действительно сейчас такой, что не до церемоний. Но следующим летом тоже будет не до них. Тори на правах большинства решили продлить нынешнюю сессию не год, как обычно, а до Brexit'а, чтобы не прерываться на каникулы. То есть, копать от столба и до заката. А это значит, что до марта 2019 в парламенте не увидят не только корону, но и королеву.

И это тоже редчайший случай в британской истории. Впрочем, британцы и в головном уборе монарха, и в ее транспортном средстве при желании могли бы сегодня отыскать и намеки на оптимизм. Но для этого им надо быть немножечко русскими. Это же у нас, когда дело в шляпе, то и дышится легче. И это наш человек, пусть, и турецкоподданный, решил, что в карете прошлого далеко не уедешь.

Но они – подданные Ее Величества. И даже естественный жест принца Уильяма, прижавшего к себе на пепелище Grenfell Tower безутешную женщину, потерявшую в многоэтажном пожаре мужа, в первую очередь вызывает у них мысли о нарушении этикета. Не может принц крови прикасаться руками к простым смертным. Его чувства, конечно, все поняли. И бабушку его поймут. Потому что сессия сессией, а скачки по расписанию. Уж очень в СМИ переживали, что из-за переноса тронной речи Елизавета впервые после коронации пропустит знаменитые бега в Аскоте.

Но Букингемский дворец накануне успокоил: королева должна успеть. У нее же "сокращенные церемониальные элементы". Во-первых, она на машине. Во-вторых, дежурная шляпка уже на ней. Хотя, что в парламенте, что на ипподроме совсем не в шляпе дело.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!