"Серьезные намерения" Порошенко. Киев зовет США в спонсоры по углю и газу

В России – брал, в Африке – брал, в США – еще не брал. Петр Порошенко решил досконально изучить "угольную" географию мира. Американский уголь президенту Украины понравился, да и газ – тоже. Хотя далековато и дороговато будет.

Украина нашла газ и уголь в США. Как заявил президент Петр Порошенко, один из вопросов на встрече в Белом доме касался поставок энергоресурсов. Киев хочет, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы – в украинской газотранспортной системе.

Интерес Украины к энергетике понятен: собственные радикалы еще зимой заблокировали поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Тогда в самый разгар отопительного сезона в стране пришлось вводить чрезвычайное положение в энергетике. Теперь же сани готовят с лета. Только там ли ищут? Договориться о поставках с США – еще полдела, у американских компаний сейчас другая проблема – им сбывать некуда. Под соусом санкций в адрес России они маскируют свои аппетиты в отношении европейского рынка. А тут клиенты сами приходят. Только клиенты эти без денег. Петр Порошенко даже не постеснялся Америку назвать спонсором.

Такие клиенты частному бизнесу малоинтересны. Да и Белому дому тоже наскучили. Денег им никто на энергетику не даст. Так что "серьезные намерения" Украины больше похожи на реверанс в сторону Дональда Трампа, который все время подчеркивает необходимость развивать газовую промышленность США. Но даже вопрос денег или "политических танцев" здесь далеко не самый главный. Купить-продать не так сложно, как доставить. Все подобные грузы пойдут через Босфор, а он перегружен. И в связи с этим перевозки через пролив проходят при повышенных мерах безопасности. Поэтому газовым танкерам там пути не дадут, считают эксперты.

А поставлять уголь из США – даже дороже, чем из ЮАР. Через Африку Киев уже проходил, правда, безуспешно. То своруют деньги, то купят втридорога, то объемы не те. А поближе покупать, у той же России, хоть и приходится, но не хочется. С радикалами и Донбассом тоже диалог не выстраивается. Если с США не выйдет, то двигаться Киеву придется еще дальше. Говорят, в Антарктиде большой запас энергоресурсов.

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