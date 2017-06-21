Неприличная ситуация. НАТО отреагировало на "усиление" России

Если очень хочется, то можно. Особенно, когда возможности имеются. НАТО укрепило на всякий случай свои восточные границы. А то Россия как-то подозрительно "усилилась".

Можно больше не бояться России – НАТО завершило укрепление восточного фланга, объявил генсек организации Йенс Столтенберг. Ведь именно для защиты от "российской агрессии" все это и затевали. Говорит, "НАТО уже отреагировало на значительное усиление российского военного присутствия в этом регионе".

Это, получается, размещение боевых групп и проведение разнообразных учений было связано с тем, что Россия усиливает свое военное присутствие в России? Ведь именно на границе с нашей страной уже и находятся восточные рубежи альянса.

И по другую сторону границы, в частности, в Прибалтике, эта активность куда выше, чем на нашей территории. На это не раз указывал Владимир Путин, называя спекуляции об агрессивности России "разговорами в пользу бедных". А ведь именно обвинениями в адрес Москвы НАТО оправдывает новую технику и новые батальоны на нашем пороге.

Хотя все знают, что Россия ни на кого нападать не собирается. И в Прибалтике, и в Польше это прекрасно понимают, но, наверное, просто не могут уже сменить пластинку, как-то неловко ведь получится.

Так что руководство НАТО именно для этих страждущих всегда делает особые заявления. Наверное, для этих целей даже есть специальная методичка со списком готовых речей. Вот и заверения в том, что теперь альянс в относительной безопасности, прозвучало в ходе пресс-конференции Столтенберга в Литве.

Но все-таки такие заявления применяют только в терапевтических дозах: отправку новых подразделений генсек пока исключил – и так уже достаточно. Как и обещали год назад на саммите в Варшаве, многонациональные батальоны разместили на основе ротации в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. К тому же Столтенберг не увидел "непосредственной угрозы для кого-либо из союзников НАТО". Ну и свернули бы тогда все это безобразие, раз все хорошо. А то совсем уже неприличная ситуация получается – никто уже даже не пытается оправдывать расширение альянса.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!