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Шило в мешке. США решили поиграть с Россией в Сирии в "перепрятушки"

18:1220.06.2017
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© AP Photo / Scott FenaroliАмериканский самолет готовится к боевому вылетуАмериканский самолет готовится к боевому вылету
© AP Photo / Scott Fenaroli
Желание ВВС США переместить самолеты, летающие над Сирией, не лишено военного смысла. Это значит, что Штаты не ищут открытого конфликта с Россией. Хотя перенос провокаций с земли на небо впритык к сфере ответственности ВКС указывает именно на это.

Шило в мешке. США решили поиграть с Россией в Сирии в "перепрятушки"
Считается, что у "Исламского государства"* нет авиации. Но так и Соединенные Штаты вроде бы как с ним воюют. Вот и выходит, зачем ИГ* еще авиация, если у него уже есть ВВС США. А мужества американским асам не занимать. Как узнали о том, что Россия выходит из меморандума о предотвращении воздушных стычек над Сирией, тут же ответили, что ничего и никого не боятся. А потом подумали и решили на всякий пожарный случай все-таки героически перепрятать свои самолеты. В их штабе заявили, что "меняют позиционирование ввиду последних инцидентов, руководствуясь соображениями благоразумия и желанием обезопасить свои экипажи". 

Иначе говоря, нашкодили – и в кусты. Это, конечно, верх благоразумия и предосторожности. Одного не понимают американцы. России без разницы, куда они спрятались. До тех пор, пока они опять оттуда не высунулись. Где-нибудь западнее реки Евфрат, в районах выполнения боевых задач ВКС. А уж там, предупредили в Минобороны, не обессудьте. Любые летательные объекты международной коалиции будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами ПВО. Иными словами, их возьмут на мушку. Для их же блага, чтобы не было соблазна опять сотворить что-нибудь нечеловеческое. 

Самолет Су-22 сирийских ВВС
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хотя сами они атаку на бомбардировщик Асада, наверное, считают невероятным успехом своей авиации. Это же не просто громить безоружные деревни или отпугивать сирийскую пехоту. Это реальный воздушный бой. Первый после Югославии. А учитывая кое-какие обстоятельства, так и после Вьетнама. А значит, досрочное повышение в звании, медаль и, как высшая награда, рукопожатие самого Джона Маккейна. Это же его стариной тряхнули. Вряд ли такие мысли крутились в голове пилота американского истребителя. Он тупо нажал на пуск ракеты "воздух-воздух" – и вся недолга. 

Тем более, цель вела себя идеально. Сирийский Су-22 занимался своим обычным делом, очищал страну от террористов и не ожидал от американцев такой подлости. Тоже, конечно, был в курсе, что с ними надо держать ухо востро. Но вряд ли подозревал, что они докажут это на нем. И снова, как и после ударов по проправительственным силам, дежурно оправдываются самообороной. Звучит, как если бы главарь банды грабителей, взломавших чужую квартиру, объяснил выстрел в ее хозяина тем, что тот плохо их встретил. 

Военные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Собственно, и желание ВВС США сменить "лежку" после удачного налета подчинено той же криминальной логике. Впрочем, оно не лишено и военного смысла. Это значит, что Штаты не ищут открытого конфликта с Россией. Они же не самоубийцы. Хотя перенос провокаций с земли на небо впритык к сфере ответственности ВКС указывает именно на это. Но, скорее всего, американцы пытаются таким нехитрым способом, как умеют, навязать мысль о неизбежности сирийского раздела. Чтоб сохранить при себе то, что уже успели прибрать к рукам, они создают над этой территорией некое подобие бесполетной зоны. 

В общем, пусть и перепрятали они свое беспокойное хозяйство, а шила в мешке не утаишь. Не говоря уж о заднем кармане. Хотя, с другой стороны, все-таки лучше лечь на дно, чем оказаться в яме. Маккейн не даст соврать.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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