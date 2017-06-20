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Поучайте своих паучат. "Нафтогаз" раскрыл США глаза на "Северный поток-2"

14:4520.06.2017
(обновлено: 14:52 20.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток 2Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Европе "Северный поток-2" однозначно нужен. Она уже и деньги вложила. А Украине он не нужен. Поэтому она просит Америку проект прикрыть. Ну, или хотя бы попробовать. Чтобы эти европейцы поняли, кто в их доме хозяин. Вот вам и "це Европа".

Трудно даже представить, что бы делали американские политики, если бы глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коблев в интервью The Wall Street Journal не раскрыл, наконец, Вашингтону всю правду о "Северном потоке-2"Оказывается, там не знали самого главного: проект направлен против интересов США. Поэтому нужно срочно и очень строго наказать все компании, которые даже косвенно участвуют в этом деле, учит глава "Нафтогаза" американцев: "Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект". Для тех, кто не понял, пан Коблев поясняет: "Северный поток-2" – это очень опасно, ведь он выгоден для России, создает риски для Украины и тем самым угрожает европейскому единству.

Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер и главный исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг после экскурсии по трубному заводу Europipe в Мюльхайме. Германия, 2006
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Справедливости ради стоит отметить, что единству угрожает скорее позиция Украины, ведь Европа заинтересована в строительстве трубопровода, который обеспечит надежные поставки топлива из России. Чтобы не нужно было каждую зиму бояться замерзнуть из-за того, что незалежная опять начнет подворовывать газ. Свои намерения европейские компании уже подкрепили инвестициями.

А вот намерение американского сената, который отдельным пунктом в проекте антироссийских санкций прописал "противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2"", вызвало недовольство в ЕС. В Германии и в Австрии увидели в таком подходе угрозу энергоснабжению Европы.

Но "Нафтогаз" на такие мелочи внимания не обращает. Опытный учитель знает: главное – терпение. Совсем недавно в Лондоне, где прошел День украинской энергетики, представитель компании учил европейцев, где нужно покупать газ: не на границе Украины с ЕС, а на российско-украинской границе, а вот хранить топливо нужно как раз на территории незалежной. Поэтому о всяких "потоках" нужно просто забыть. Но в Европе этот урок пока не усвоили. Вот в "Нафтогазе" и решили тему повторить и зайти с другой стороны, из-за океана. Тема урока предельно проста: "Газпром" и Россия – это плохо, "Северный поток —2" – это очень плохо, Украина и "Нафтогаз" – это хорошо и очень хорошо. Правда, есть еще ЕС и США, и в эту схему они не вписаны. А зря. Как бы хитрому учителю не пострадать от столкновения их интересов и не оказаться под перекрестным огнем.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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