Сделать на раз-два-три: "секретный план" Тиллерсона по России

11 0 0 Светлана Калмыкова

Американские СМИ изложили план госсекретаря Рекса Тиллерсона по налаживанию отношений с Россией. Если предположить, что такой документ действительно существует, то похоже, что составлен он весьма формально.