"Крымский пакет" без ручки. ЕС сохраняет санкции, зная, что они не работают

WSJ удивляется: продление Евросоюзом санкций против РФ ничуть не мешает восстановлению связей и в экономике, и в политике. И в самом деле: политика ЕС в отношении России полна загадок. Но разгадки, наверное, знают как раз в Вашингтоне.

Евросоюз продлевает еще на год "крымский пакет" антироссийских санкций. Но, несмотря на это, политическое похолодание заканчивается, а связи Москвы и Брюсселя укрепляются. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американскому изданию, привыкшему к парадоксальной политике Вашингтона, наверное, виднее. Но, по-моему, это работает как-то иначе.

Конечно, "выборочное взаимодействие" (а именно так газета называет нынешнюю политику ЕС) – это хорошо. Но если сотрудничество, пусть и частичное, нужно, зачем продлевать санкции? Зачем изворачиваться, вводя ограничительные меры и тут же пытаясь их обойти, если можно просто устроить все "как у людей"?

Причем это ведь только часть мер, которые связаны с Крымом. Есть еще экономические санкции, которые якобы имеют отношения к Минским соглашениям – их обсудят чуть позже, но сомнений в том, что ограничения продлят, нет. Для европейцев это, похоже, уже стало неким ритуальным действом. Хотя если затрагиваются их собственные интересы, они очень даже недовольны. Когда сенат США недавно одобрил проект расширения антироссийских санкций, которые могут повлиять на энергоснабжение Европы, Германия и Австрия его тут же раскритиковали. И о Киеве никто не вспомнил.

Впрочем, как пишут американские журналисты, Украина уже перестала так сильно интересовать западное сообщество. Поэтому якобы по всем остальным вопросам Москве и Брюсселю договориться будет несложно.

Но в Киеве с таким положением дел не согласны, а продлению "крымского пакета" несказанно рады. Петр Порошенко приветствовал это решение, написав в Twitter, что "цена за попытку аннексии и агрессии должно расти". С таким настроением он прилетел в США – возвращать свою страну в центр мировой политики и будоражить американского президента новыми страшными историями о мифической российской агрессии.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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