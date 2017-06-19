Ради начала переговоров с ЕС тронную речь Елизаветы Второй в Вестминстерском дворце отложили на два дня. И в итоге королева должна быть благодарна правительству за предусмотрительность. Иначе выглядеть бы ей сегодня крайне неловко.

Без царя в голове. По репутации британского премьера бьет все подряд Your browser does not support HTML5 audio

Великобританию или кто-то сглазил, или ей впору задуматься над тем, чем она так прогневала Всевышнего. Напасти одна за другой. Еще дымит в Лондоне, пожалуй, самое крупное после Второй мировой войны пепелище высотой в 24 этажа, а у мечети на улице Севен Систерс – пятна крови и трагические ограждения. И при всем при этом страна к Brexit'у еще даже не приближалась. Официальный торг с ЕС об условиях развода начинается в Брюсселе только сегодня. И это, наверное, самый плохой старт, который британцы могли себе представить. Потому что с минуты молчания.

А ведь ради этих переговоров, редкий случай, даже тронную речь Елизаветы Второй в Вестминстерском дворце – это традиционное обращение монарха к новому составу парламента – отложили с девятнадцатого июня на двадцать первое. Мол, чтобы лучше подготовиться к дискуссии с ЕС и сосредоточиться исключительно на ней. Может быть, и зря. Получается, что Соединенное Королевство выходит на большую дорогу из Евросоюза без царя в голове.

"Ну, вот уже и какие-то европейские переговорщики им важнее, чем я", – могла бы обидеться королева. Но не станет. Напротив. Она должна быть благодарна правительству за предусмотрительность. Иначе выглядеть ей сегодня крайне неловко. Дело ведь совсем не в переговорах по Brexit'у. И через два дня о них можно будет сказать только то, что они начались. Монарх читает то, что ей напишет премьер. Как правило, это свод планов главы кабмина на ближайшее будущее. А там пока не то что не знают, о чем писать, но и кому. Тем более, после теракта у мечети, который ни Тереза Мэй, ни ее люди все никак не решались назвать своим именем.

Они же привыкли, что терроризм – это когда с арабским лицом и под крики "Аллах акбар". А тут европейская внешность и осознанно-зеркальный наезд на тех, кто Аллаху молился. Наверняка, и о мире. Получается, что Мэй и этого исламофоба усадила за руль, когда после трагедии на Лондонском мосту пообещала заставить мусульман "уважать наши ценности". Он ведь тоже к этому устремился. По крайней мере, именно такие мысли должны теперь терзать премьера. Хотя даже ее сограждане в этом не уверены.

Еще вчера Sunday Times называла пожар в лондонской высотке очередным ударом по рейтингу Терезы Мэй, утверждая, что его сполохи отчетливо высветили ее черствость и трусость. Она ведь встретилась с пострадавшими не по горячим следам, а только тогда, когда ее уже пристыдили. А сегодня глава правительства уже вынуждена подбирать новые слова сочувствия. И опять неудачно. Социальные сети гудят из-за того, что премьер-министр побоялась сразу квалифицировать нападение у мечети как теракт.

Иными словами, если Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии – только она и может создать с консерваторами парламентскую коалицию – откажется от союза с ними, ее все поймут. Даже если после этого придется еще раз пойти на досрочные выборы. Хотя, может быть, Британии есть смысл сходить в церковь. А потом на досрочные выборы.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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