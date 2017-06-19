Без царя в голове. По репутации британского премьера бьет все подряд

А ведь ради этих переговоров, редкий случай, даже тронную речь Елизаветы Второй в Вестминстерском дворце – это традиционное обращение монарха к новому составу парламента – отложили с девятнадцатого июня на двадцать первое. Мол, чтобы лучше подготовиться к дискуссии с ЕС и сосредоточиться исключительно на ней. Может быть, и зря. Получается, что Соединенное Королевство выходит на большую дорогу из Евросоюза без царя в голове.
"Ну, вот уже и какие-то европейские переговорщики им важнее, чем я", – могла бы обидеться королева. Но не станет. Напротив. Она должна быть благодарна правительству за предусмотрительность. Иначе выглядеть ей сегодня крайне неловко. Дело ведь совсем не в переговорах по Brexit'у. И через два дня о них можно будет сказать только то, что они начались. Монарх читает то, что ей напишет премьер. Как правило, это свод планов главы кабмина на ближайшее будущее. А там пока не то что не знают, о чем писать, но и кому. Тем более, после теракта у мечети, который ни Тереза Мэй, ни ее люди все никак не решались назвать своим именем.
Они же привыкли, что терроризм – это когда с арабским лицом и под крики "Аллах акбар". А тут европейская внешность и осознанно-зеркальный наезд на тех, кто Аллаху молился. Наверняка, и о мире. Получается, что Мэй и этого исламофоба усадила за руль, когда после трагедии на Лондонском мосту пообещала заставить мусульман "уважать наши ценности". Он ведь тоже к этому устремился. По крайней мере, именно такие мысли должны теперь терзать премьера. Хотя даже ее сограждане в этом не уверены.
Еще вчера Sunday Times называла пожар в лондонской высотке очередным ударом по рейтингу Терезы Мэй, утверждая, что его сполохи отчетливо высветили ее черствость и трусость. Она ведь встретилась с пострадавшими не по горячим следам, а только тогда, когда ее уже пристыдили. А сегодня глава правительства уже вынуждена подбирать новые слова сочувствия. И опять неудачно. Социальные сети гудят из-за того, что премьер-министр побоялась сразу квалифицировать нападение у мечети как теракт.
Иными словами, если Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии – только она и может создать с консерваторами парламентскую коалицию – откажется от союза с ними, ее все поймут. Даже если после этого придется еще раз пойти на досрочные выборы. Хотя, может быть, Британии есть смысл сходить в церковь. А потом на досрочные выборы.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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