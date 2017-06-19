Реинтеграция по-киевски: что Порошенко предлагает Донбассу

В Киеве заявляют, что готовы отменить режим АТО. Но при этом будет введено военное положение. А это означает, что боевые действия на юго-востоке продолжатся. Только координировать их будет не СБУ, а ВСУ. Принципиальная, знаете ли, разница.

Сначала реинтеграция, потом мир. Украинские власти выступили против отмены военной операции в Донбассе до принятия закона о возвращении территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР под контроль Киева. Новый закон о реинтеграции юго-восточных регионов готовится к внесению в Верховную раду.

Документ разрабатывается по инициативе президента Украины Петра Порошенко, который пообещал сделать Украину привлекательной в глазах жителей Донбасса. Правда, делает он это весьма своеобразно. Так, в Киеве заявляют, что готовы отменить режим АТО. Но при этом будет введено военное положение. А это означает, что боевые действия продолжатся. Только теперь вести их будет не СБУ, а ВСУ. Станет ли кому-то от этого легче?

Пообещал Порошенко различные льготы и преференции для жителей Донбасса. По некоторым данным, речь идет о порядке получения пенсий, торговле и перевозке грузов. Вот только действовать эти послабления будут на территориях, подконтрольных Киеву. Остальным же предстоит пройти процесс "деоккупации". Вероятно, опять же с помощью украинских военных.

Кстати, в сентябре прошлого года киевские власти уже предпринимали попытку наладить контакт с ЛНР и ДНР. Однако обернулось это энергетической блокадой, которую инициировали так называемые "ветераны АТО". Справиться с ними Порошенко не смог. Чем завершится новая попытка "принуждения Донбассу к диалогу" – большой вопрос. Стоит обратить внимание еще на один факт. О новом законе украинский президент заговорил аккурат перед ожидаемой встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. Возможно, таким образом Порошенко надеется понравиться новому хозяину Белого дома.

Тут возникает еще один вопрос: а для чего вообще нужен этот закон о реинтеграции? Ведь все шаги по нормализации отношений Киева с ЛНР и ДНР уже прописаны в Минских соглашениях. Более того, этот план утвержден лидерами "нормандской четверки", и все, что требуется от украинских властей – выполнить его. Например, провести конституционную реформу и принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Хотя у Порошенко, видимо, другие планы. В Париже и Берлине пока хранят молчание.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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