Молодежь пошла налево. На Западе проснулось поколение "next"

На Западе присмотрелись к подрастающему поколению. Оказалось, что политические предпочтения отцов у молодежи не в почете. Она равняется на левый фланг, где укрепились социалисты.

"Кто в молодости не был либералом – у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором – у того нет ума". Список людей, которым приписывают авторство этого афоризма, довольно длинный. Пожалуй, самый популярный из предполагаемых авторов – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Хотя его биографы и пытаются убедить широкие массы, что все-таки это не Черчилль сказал. Впрочем, не так уж и важно, кто. Важен смысл: или-или. Или ты – молодой либерал с пылким сердцем, или же ты – умный зрелый консерватор. Иными словами, конфликт поколений. В последнее время этот самый конфликт все четче проступает в Соединенном Королевстве и США. Правда, с небольшой поправкой: вместо либеральной повестки – социалистическая.

Это подтверждают итоги последних выборов в этих странах, отмечает издание The Washington Post.

Молодые люди склоняются в сторону левых сил, более того, их политическая активность очень выросла. Недавние парламентские выборы в Великобритании показали очень интересные результаты в этом смысле. Около 67% молодых людей до 25 лет поддержали Лейбористскую партию и только 18% их сверстников отдали свои голоса тори. И это при том, что времени на достойную предвыборную кампанию у лейбористов, да и у других партий не было. Тем временем у старшего поколения было традиционное распределение голосов – большинство поддержали консерваторов.

История с американскими выборами примерно схожа. Вернее, с предвыборной гонкой, когда за пост кандидата в президенты США от Демократической партии сражались Хиллари Клинтон и Берни Сандерс. Между этими двумя кандидатами молодежь отдавала однозначное предпочтение Сандерсу и очень нехотя приняла его проигрыш на праймериз. Тем не менее, экс-госсекретарь Клинтон, как могла, учла предпочтения сторонников Берни. На президентских выборах она получила поддержку 64% голосов тех, кому до 25 лет, однако к победе это ее не привело.

Из всего этого The Washington Post делает вывод, что молодым нравится экономическая политика равенства, которую продвигают социалист Берни Сандерс и лидер лейбористов Джереми Корбин. А еще женское равенство, глобализация, борьба с изменением климата и прочие подобные вещи. В общем, все то, что вызывает скепсис у зрелых консерваторов. Издание предрекает, что если тенденция на рост электоральной активности молодежи сохранится, то это приведет к серьезным изменениям политических настроений. И тем самым поставит под вопрос традиционную систему двух партий, свойственную для обоих государств. И кто знает, во что это выльется.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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