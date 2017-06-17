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Миграционный капкан. К чему приведет Германию дешевая рабочая сила

14:0017.06.2017
(обновлено: 14:12 17.06.2017)
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© AFP 2017 / dpa / Tobias Hase Беженцы в центре временного размещения в ГерманииБеженцы в центре временного размещения в Германии
© AFP 2017 / dpa / Tobias Hase
По подсчетам немецких экономистов, с начала этого года работу беженцам предоставила каждая пятая компания ФРГ. При этом интересы немцев практически не затронуты: трудоустройство идет по разным направлениям. Но это ненадолго, предупреждают эксперты.

Германия своего все-таки добилась. Те рабочие места, которые для немцев были "как-то не очень", теперь почти все заняты мигрантами. Речь, конечно, идет о тех случаях, когда в первую очередь нужна дешевая и низкоквалифицированная рабочая сила. К тому же для грузчиков, водителей, разнорабочих на стройках или уборщиков не требуется отлично говорить на немецком языке. Главное, чтобы в лексиконе был набор из нескольких стандартных фраз – и достаточно. Эффект для работодателей потрясающий – платить надо таким в два, а то и в четыре раза меньше, чем местным жителям. 

Беженцы из стран Ближнего Востока на сербско-венгерской границе
© РИА Новости / Александар Джорович
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Руководство ФРГ не раз заявляло, что мигранты для страны – это благо. Хотя миграционный кризис, поразивший Европу, заставляет думать, что это утверждение спорное. Тем не менее, только в прошлом году людей, которые получили в Германии статус беженца, стало на 200 тысяч больше. То есть, стало резко больше тех мигрантов, которых можно брать на работу. Скачок, говорят эксперты, весьма ощутимый. Если говорить об уже трудящихся беженцах, то за два года их число утроилось. По подсчетам Мюнхенского института экономических исследований Ifo, с начала этого года работу беженцам предоставила уже каждая пятая компания. Более половины предприятий (58%) пока не имеют подобного опыта. Пятая часть компаний отказывают беженцам в трудоустройстве, ссылаясь на особые требования к знанию немецкого языка и к уровню квалификации и культуры работников. При том, что безработица в ФРГ сейчас на отметке в 6,5%. Вроде бы мигрантов нанимают в ущерб местным. Но это только на первый взгляд. Немцы охотнее идут как раз туда, куда мигрантов предпочитают не брать.

Лагерь беженцев на турецко-сирийской границе в Газиантепе
© AFP 2017 / Stringer
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Что имеем на выходе? Берлин за счет других стран ЕС, куда мигранты первым делом прибывают с Ближнего Востока и из Африки, отсеивая неподходящих, хочет принимать только тех, кто приглянулся. То есть тех, кого можно оперативно "наградить" работой, на которую не шли немцы. А для остальных правительство ФРГ запустило в феврале этого года программу "Начальная помощь плюс" – единовременное пособие тем, кто добровольно согласится уехать из  Германии. За год по своей воле покинули страну 55 тысяч человек. Но учитывая, что по официальным данным с 2015 по 2016 год в Германию прибыли около 1,2 млн мигрантов, это проблему не решает.

Так что вскоре может сработать мина замедленного действия, говорят эксперты. По подсчетам немецких аналитиков, страна сейчас нуждается в притоке квалифицированных специалистов. А это значит, что вскоре для вновь прибывших мигрантов вакансий с низкими требованиями не останется, и они будут пополнять армию безработных. А чем больше безработных, тем больше нагрузка на социальную систему и бюджет, из которого идут выплаты не только беженцам и мигрантам, но и коренным немцам. Круг замкнулся. Кто-то извлекает выгоду из того, что в стране много дешевой рабочей силы, а кто-то проигрывает беженцам конкуренцию за рабочие места.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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