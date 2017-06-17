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Лицензия на убийство. Эстония закрыла "дело Ганина"

10:0017.06.2017
(обновлено: 10:06 17.06.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИсторический центр Таллина - Старый городИсторический центр Таллина - Старый город
© РИА Новости / Илья Питалев
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Закрытие дела Дмитрия Ганина создало опасный прецедент. Который очень похож на выдачу индульгенции убийцам жителя Эстонии, выступившего против нарастающей русофобии.

Десять лет назад в Эстонии произошли события, вылившиеся в мощный гражданский протест и получившие название "Бронзовой ночи". Их причиной стал перенос памятника советским воинам-освободителям из центра Таллина на воинское кладбище, где памятник находится и поныне. 

Крайне жесткое подавление выступлений ставило своей целью напугать протестующих и указать "твердой рукой" на их реальное место в иерархии политических и общественных ценностей Эстонской республики. Это подавление было логическим завершением процесса, начавшегося гораздо раньше – когда правительственными чиновниками была развязана кампания по унижению памяти тех, кто был погребен рядом с монументом Воину-освободителю. Верхом цинизма были слова, прозвучавшие из уст тогдашнего премьер-министра страны Андруса Антсипа о том, что в могиле на Тынисмяги лежат де либо останки расстрелянных мародеров, либо это тела солдат, напившихся до беспамятства и раздавленных гусеницами танка. После подобных заявлений стало понятно, что события будут развиваться стремительно.

В первую ночь массового протеста ранения получили 57 человек, среди них 13 полицейских. В драке в районе бара Woodstock пострадал житель Эстонии, гражданин РФ Дмитрий Ганин, который позже умер в больнице от ножевого ранения в грудь. Смерть произошла не оттого, что ранение было фатальным, просто "скорая помощь" почему-то ехала по этому вызову полтора часа. 

Эстонская полиция
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
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"Бронзовая ночь" в Таллине: убийцы россиянина так и "не найдены"

Круг подозреваемых в совершении преступления был определен быстро, и к середине мая 2007 года полиция задержала девять человек, с которыми и проводились в дальнейшем следственные действия. Были найдены улики, подтверждающие участие задержанных в убийстве Дмитрия. Однако затем, как по мановению волшебной палочки, доказательства стали "таять", обвинение было переквалифицировано в банальную драку, причастными к которой были признаны уже только трое. И в результате суда этим троим было назначено наказание всего лишь в виде денежных штрафов.

На этом дело об убийстве Дмитрия Ганина "зависло" раз и навсегда, о нем вспоминали только тогда, когда МИД России обращался к следственным органам Эстонии с просьбой прояснить ход расследования. Следовали дежурные отписки, и все замирало до следующего запроса дипломатов. Теперь же прокуратура Эстонии заявила о прекращении дела за истечением срока давности. Подобного развития событий и следовало ожидать, ведь официальные органы Европейского союза весьма вяло отреагировали и на события "Бронзовой ночи", и на убийство гражданина России. Такой же малозаметной были и реакция так называемых правозащитных организаций. Кстати, не заметно ее и теперь, после того, как стало ясно, что дело официально закрывается. А именно на эту реакцию и только на нее могло бы прореагировать эстонское следствие. Но увы.

Единственным, кто резко выступил против такого поведения властей Эстонии, стал МИД России, который устами своего официального представителя Марии Захаровой заявил, что подобное решение является свидетельством лицемерия. Кстати, нужно отметить еще одно обстоятельство: с октября 2015 года все запросы следственных органов России, которые также занимаются расследованием этого преступления, остались без ответа со стороны эстонских правоохранителей.

Дело Дмитрия Ганина и его закрытие создали опасный прецедент с явно выраженным националистическим душком, который похож на выдачу "лицензии на убийство" русскоязычных жителей Эстонии, посмевших идти против нарастающей тенденции русофобии. Ко всему прочему, этот шаг прокуратуры Эстонии еще более увеличил пропасть между двумя крупнейшими общинами страны: эстонской и русской. Такие поступки не бывают случайными. Значит это кому-то очень нужно.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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