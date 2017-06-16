США притащили в Европу свою мощь. "Грузовики с бомбами"

Америка Европу в покое не оставит. То сжиженный газ навязывает, то военную мощь привозит. Теперь пошла мода на бомбардировщики. В Великобритании осела их целая эскадрилья. И все для того, чтобы остановить "агрессивную" Россию.

Вашингтон своеобразно подкрепляет свои заявления о желании наладить отношения с Москвой. Впервые в истории полный набор американских стратегических бомбардировщиков разместился на территории Великобритании. На базе Fairford теперь базируются два бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, три Boeing B-52H Stratofortress и три B-1 Lancer. Все бомбардировщики способны нести ядерное оружие, но в Европу они прибыли без него. Очевидно, Пентагон посчитал, что одних самолетов достаточно, чтоб напомнить России о своей мощи.

Как пишет газета The Times, это был ответ на то, что "Россия занимает все более агрессивную военную позицию, в том числе постоянно отправляет патрули из стратегических бомбардировщиков к границам США, Великобритании и воздушного пространства прочих членов НАТО".

Тут уместно было бы напомнить заявление министерства обороны России о том, что наша авиация действует, не выходя за рамки договоренностей и "все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ государств".

И американцы об этом прекрасно знают. К тому же, зачем им гнать из-за океана огромные "грузовики с бомбами", как называют В-52, когда для перехвата можно обойтись и простыми истребителями, которых у Европы вроде бы хватает. Дело, вероятно, в другом.

Решение о переброске бомбардировщиков в Европу было принято по итогам майского саммита НАТО в Брюсселе. Президент США Дональд Трамп назвал встречу успешной, однако некоторые союзники по альянсу в этом усомнились. А канцлер Германии Ангела Меркель и вовсе заявила, что те времена, когда Европа могла полностью положиться на других, читай – на США, прошли. Вот и решили в Пентагоне продемонстрировать Старому Свету свою мощь. Мол, пусть знает Европа – нам для нее ничего не жалко, но и она пусть помнит про старые обязательства для обеспечения НАТО. Дружба дружбой, а справедливые взносы по два процента ВВП – отдельно. Вот такая любовь по расчету. Мы вам бомбардировщики, а вы нам – лояльность.

Чтобы и Европу успокоить, и России нервы пощекотать, осталось только пригнать к берегам Черного моря все американские авианосцы и подводные лодки. Правда, самый новый и самый дорогой в истории США авианосец Gerald R. Ford, оказывается, не может принимать и отправлять истребители.

А суперэсминец-невидимка USS Zumwalt еще прошлой осенью сломался при выходе из верфи. Учитывая, что один выстрел из его пушки обходится бюджету в 800 тысяч долларов, может оно и к лучшему для Пентагона. По крайней мере, не так разорительно.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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