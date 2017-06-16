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Он и Ана. Белград теперь смотрит сразу на Восток и на Запад

18:4716.06.2017
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© Fotolia / krutenyukПарламент Сербии в БелградеПарламент Сербии в Белграде
© Fotolia / krutenyuk
Ана Брнабич для Сербии – прецедент в квадрате. У него еще не было премьера-женщины. И тем более, женщины, столь приятной во всех отношениях. Для Вашингтона.

Александр и Ана. Вместе АА. Он не скрывает симпатий к России, ее откровенно тянет на Запад. Значит, плюс и минус. Что получается? АА, разная полярность. Это же пальчиковая батарейка. А поскольку он – мужчина, она – женщина, то и не перепутаешь, какой стороной вставить в систему. Рассматривал ли президент Сербии Александр Вучич свое кадровое решение с точки зрения физики – неизвестно. Но лирики в нем тоже нет. Зато гальваническая метафора не лишена смысла, если исходить из его публичной мотивации. Говорит, для того и назначает экс-министра госуправления Ану Брнабич премьером, чтобы придать стране новый импульс. Мол, эта музыка будет вечной, если я заменю батарейку.

Другое дело, что все догадываются, кто эту музыку будет заказывать. Не зря же Брнабич считают едва ли не самым верным евроинтегратором в Белграде. Когда НАТО бомбило Югославию, она учила бизнес-администрирование в Университете Мичигана. Югославию уже не застала, вернулась в Сербию. Здесь работала в структурах USAID. Небезызвестное американское агентство по международному развитию при Госдепе. Это оно приложилось практически ко всем удачным "цветным переворотам". И неудачным тоже. Собственно, оно и создавалось для демократического вмешательства во внутренние дела неподконтрольных стран. 

Сербию при Вучиче в полной мере к таким не отнесешь. Но, возможно, для того ему и понадобилась Брнабич, чтобы в Брюсселе и Вашингтоне оставили последние сомнения в его лояльности. Все-таки к Путину летал. В НАТО не хочет. А у Аны возраст почти как у Эммануэля Макрона. Пол – почти  как у Ангелы Меркель. Ориентация – как они любят. В смысле, на Евросоюз. Хотя, и в другом смысле для православной Сербии тоже нетрадиционная. Иными словами, для этого государства – прецедент в квадрате. У него еще не было премьера-женщины. И тем более, женщины приятной во всех отношениях. 

Особенно в отношениях с Западом. Вучич демонстрирует ему, что в тренде. И это, конечно, его характеризует, если решить, что он всякими способами старается ублажить партнеров, лишь бы не вводить или отдалить санкции против России. Прежде всего, сербы его тогда не поймут. Хотя они уже в шоке. Но с колокольни Запада Вучич выбрал себе идеального премьера. Вот только он ли выбрал? И себе ли? В Сербии пост председателя правительства гораздо важнее президентской должности. Именно глава кабинета определяет внутреннюю политику. За первым лицом остаются лишь некоторые представительские функции в международных делах. 

Сам Вучич, когда был премьером, с мнением президента Николича не особо считался. В конце концов, довольно бесцеремонно лишил того возможности переизбраться. Вучич, впрочем, и теперь надеется, что правительство не применит санкции к России. Но раньше-то он знал это наверняка.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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