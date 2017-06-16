С премьером Черногории Душко Марковичем шутки плохи. Как оказалось, у него нет не только гордости, но и чувства юмора. Глава новоиспеченного члена НАТО, как оказалось, признателен президенту США за то, что тот грубо толкнул его.

"Волшебный пендель": как Трамп сделал Черногорию снова великой Your browser does not support HTML5 audio

Тот, кто думал, что шутит, когда говорил, что премьеру Черногории осталось лишь поблагодарить Дональда Трампа за бесцеремонность на саммите альянса в Брюсселе, видимо, так и не понял, с кем имеет дело. С Душко Марковичем шутки плохи. Как оказалось, у него нет не только гордости, но и чувства юмора. Он все понял буквально. Как совет. Им и воспользовался. В интервью журналу Politico глава новоиспеченного члена НАТО выразил свою искреннюю признательность президенту США за то, что тот грубо отпихнул его на глазах у всего мира.

"Я очень благодарен за этот инцидент, в котором я, так сказать, принял участие. Потому что он сделал Черногорию известной", – едва сдерживая чувства, признал премьер, что до того он толком и сам не понимал, чем руководит. Насчет "принял участие" – это он, конечно, хватил. Скорее, его приняли за пустое место. Причем даже не отдавая себе отчет в том, что одним движением руки пусть и не Америку, но хоть кого-то делают снова великой. Но прав. Кто знал Черногорию до этого "волшебного пенделя"? Ну, черногорцы. Ну, сербы. Ну, многочисленные российские туристы. Ну, Организация Объединенных Наций. Одним словом, никто.

А теперь любой без всякого поисковика ответит. Черногория? Это страна, о премьера которой Трамп вытер ноги. Хотя нет. Ноги об нее вытрет НАТО, а Трамп только приложил руку. Но Марковичу понравилось. Это же была рука… того, кого надо рука. Пусть и не Бога, но для Душко – высшего существа, которое снизошло. В его "пшел вон", он услышал лишь сладостное и спасительное "встань и иди". Это было как манна небесная. В смысле, как бывает, когда птичка не дотерпела до памятника. Те же ощущения. В первый момент обидно, а потом понимаешь, что это же – на счастье. И не моешься, чтобы все видели, что по уши в удаче.

На самом деле, когда всем было жалко на него смотреть, он пребывал в состоянии неописуемого блаженства. Хотя все-таки описуемого. В анекдоте. Больной энурезом, когда уже все перепробовал и отчаялся, решил обратиться к психоаналитику. После серии сеансов болезнь не прошла, но он стал ею гордиться. А ведь у Марковича были иные варианты для гордости. Мог, например, сказать, что он не побоялся стать у Трампа на пути. У Клинтон не получилось. А он сумел. Пусть и ненадолго. Заявил бы, что подставил президенту США спину, и это сошло бы за умение смеяться над собой.

Но он назвал вещи своими именами, поскольку именно от них и получил удовольствие. Жалеет, наверное, лишь о том, что в приступе безудержного наслаждения не сообразил повернуться к Трампу другим плечом, чтобы это было еще и по-христиански. Впрочем, и того, что было, ему хватит, чтобы запатентовать свою формулу успеха. Хочешь стать знаменитым – спроси меня, как. Надо всего лишь путаться под ногами хозяина Белого дома. А в мире достаточно лидеров, которые, как и Маркович, тоже совсем не знают страну, которой управляют. Значит, им тоже требуется хороший толчок.

Впрочем, с премьером Черногории так лучше не шутить. Все ж понимает буквально. Хотя хохмы ради можно предложить ему в следующий раз сразу стать перед Трампом на колени.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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