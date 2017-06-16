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"Волшебный пендель": как Трамп сделал Черногорию снова великой

17:4016.06.2017
(обновлено: 17:43 16.06.2017)
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© AP Photo / Matt DunhamПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в БрюсселеПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Matt Dunham
С премьером Черногории Душко Марковичем шутки плохи. Как оказалось, у него нет не только гордости, но и чувства юмора. Глава новоиспеченного члена НАТО, как оказалось, признателен президенту США за то, что тот грубо толкнул его.

"Волшебный пендель": как Трамп сделал Черногорию снова великой
Тот, кто думал, что шутит, когда говорил, что премьеру Черногории осталось лишь поблагодарить Дональда Трампа за бесцеремонность на саммите альянса в Брюсселе, видимо, так и не понял, с кем имеет дело. С Душко Марковичем шутки плохи. Как оказалось, у него нет не только гордости, но и чувства юмора. Он все понял буквально. Как совет. Им и воспользовался. В интервью журналу Politico глава новоиспеченного члена НАТО выразил свою искреннюю признательность президенту США за то, что тот грубо отпихнул его на глазах у всего мира. 

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице
© AP Photo / Risto Bozovic
29-е колесо в телеге. Черногория официально стала членом НАТО

"Я очень благодарен за этот инцидент, в котором я, так сказать, принял участие. Потому что он сделал Черногорию известной", – едва  сдерживая чувства, признал премьер, что до того он толком и сам не понимал, чем руководит. Насчет "принял участие" – это он, конечно, хватил. Скорее, его приняли за пустое место. Причем даже не отдавая себе отчет в том, что одним движением руки пусть и не Америку, но хоть кого-то делают снова великой. Но прав. Кто знал Черногорию до этого "волшебного пенделя"? Ну, черногорцы. Ну, сербы. Ну, многочисленные российские туристы. Ну, Организация Объединенных Наций. Одним словом, никто. 

А теперь любой без всякого поисковика ответит. Черногория? Это страна, о премьера которой Трамп вытер ноги. Хотя нет. Ноги об нее вытрет НАТО, а Трамп только приложил руку. Но Марковичу понравилось. Это же была рука…  того, кого надо рука. Пусть и не Бога, но для Душко – высшего  существа, которое снизошло. В его "пшел вон", он услышал лишь сладостное и спасительное "встань и иди". Это было как манна небесная. В смысле, как бывает, когда птичка не дотерпела до памятника. Те же ощущения. В первый момент обидно, а потом понимаешь, что это же – на счастье. И не моешься, чтобы все видели, что по уши в удаче. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог об инциденте на саммите НАТО: в этой ситуации никого не жалко

На самом деле, когда всем было жалко на него смотреть, он пребывал в состоянии неописуемого блаженства. Хотя все-таки описуемого. В анекдоте. Больной энурезом, когда уже все перепробовал и отчаялся, решил обратиться к психоаналитику. После серии сеансов болезнь не прошла, но он стал ею гордиться. А ведь у Марковича были иные варианты для гордости. Мог, например, сказать, что он не побоялся стать у Трампа на пути. У Клинтон не получилось. А он сумел. Пусть и ненадолго. Заявил бы, что подставил президенту США спину, и это сошло бы за умение смеяться над собой. 

Но он назвал вещи своими именами, поскольку именно от них и получил удовольствие. Жалеет, наверное, лишь о том, что в приступе безудержного наслаждения не сообразил повернуться к Трампу другим плечом, чтобы это было еще и по-христиански. Впрочем, и того, что было, ему хватит, чтобы запатентовать свою формулу успеха. Хочешь стать знаменитым – спроси меня, как. Надо всего лишь путаться под ногами хозяина Белого дома. А в мире достаточно лидеров, которые, как и Маркович, тоже совсем не знают страну, которой управляют. Значит, им тоже требуется хороший толчок. 

Впрочем, с премьером Черногории так лучше не шутить. Все ж понимает буквально. Хотя хохмы ради можно предложить ему в следующий раз сразу стать перед Трампом на колени.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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