США
16.0616 июня17:17МСК
USD57.74+0.30
EUR64.46+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Американские карты вскрыты: в ЕС не верят своим глазам

17:0816.06.2017
0180
© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза в отражении дверейФлаг Евросоюза в отражении дверей
© AP Photo / Yves Logghe
Европа, вообще-то, давно подозревала, что США так трогательно оберегают ее от поставок российского газа не просто так. А со своим интересом. Но прямых улик не было. Спасибо прямодушным американским сенаторам с их антироссийскими санкциями: теперь все – яснее некуда.

Шаг от любви до ненависти между ЕС и США теперь измеряется в санкциях. Да-да, тех самых, которые "закадычные друзья" любят сначала вводить, а потом продлевать по отношению к России. Только теперь неувязочка вышла. Вашингтон готовит аж федеральный закон по этим ограничениям, чтоб отменить было сложнее. Политики ЕС на это ответили звонкой критикой. Евросоюзу есть о чем беспокоиться. Те санкции, которые действуют сейчас, допускают сотрудничество Брюсселя и Москвы в энергетической сфере. Новый же пакет предусматривает расширение ограничений, в том числе и по отношению к российскому топливно-энергетическому комплексу. И это происходит на фоне активизации проекта "Северный поток-2", который продвигает "Газпром". 

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AFP 2017 / Karen Bleier
Мнение: у США в вопросе антироссийских санкций – циничная логика картежника

И успешно, стоит отметить. Цель проекта какая? Исключить из цепочки ненадежного транзитера – Украину, тем самым обеспечив бесперебойные, не нервовыматывающие поставки голубого топлива в Европу. Брюссель свое слово по этому поводу сказал. Подчеркнул, что вторая нитка трубопровода полностью соответствует нормам ЕС. То есть дал добро. Европейские фирмы уже в складчину стали полноправными участниками проекта. А это – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и германские  Uniper и  Wintershall. Словом, компания-то подобралась очень даже приличная. Видать, действительно дело для них выгодное и беспроигрышное. Тут стоит учесть, что добыча газа в Европе падает с каждым годом. И новые контракты европейцам только на руку. Значит, единственно правильное решение, при параметрах качество, цена и надежность поставщика – России – это участие в проекте "Северный поток-2". 

Танкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Эксперт: никогда американский СПГ не будет дешевле российского газа

Далее: Германия, например, хочет совсем отказаться от угольных электростанций и подбивает на это других членов ЕС. А откуда брать топливо при том, что к атомным электростанциям в Европе относятся прохладно, за некоторым исключением. Получается, что оптимальное решение для выработки электроэнергии – газ. Поэтому европейские компании с большой охотой и заявили, что готовы предоставить 4 млрд 750 млн евро на реализацию российского проекта, то есть обеспечить половину финансирования.

И тут вдруг… расширение санкций, которое прямой наводкой бьет по интересам европейских компаний. В американском законопроекте, который уже одобрил сенат конгресса США, черным по белому написано, что Штаты продолжат препятствовать реализации "Северного потока-2". Американцы почему-то решили, что проект пагубно влияет на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины. 

Участок магистрального газопровода, архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Эксперт об осуждении США в Австрии и ФРГ: санкции вышли за разумные границы

Разве может такое понравиться Европе. О чем и поспешили заявить в Вене и Берлине. В частности – глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. Они раскритиковали проект расширения санкций США в отношении российского ТЭК. По их мнению, американские меры имеют под собой подоплеку: любыми способами навязать ЕС покупку американского сжиженного газа. И, конечно же, прочитывается желание вытеснить российские поставки природного газа с европейского рынка. При этом цель столь дерзкого маневра – сохранение и увеличение рабочих мест в газовой и нефтяной промышленности США. Прочувствовав это, Керн и Габриэль заявили: "Энергоснабжение Европы – это дело Европы, а не США. Кто нам поставляет энергоресурсы и как, решаем мы в соответствии с принципами открытости и рыночной конкуренции". 

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Back in the USSR. Сенат США вернулся в "холодную войну"

Против второго "Северного потока" Вашингтон и раньше выступал. Так, бывший вице-президент Америки Джо Байден называл проект "плохой сделкой" для Европы. Еще до этого США заявляли, что проект не коммерческий, а политический, и несет в себе угрозу энергобезопасности Европы. Что не скажешь ради собственного блага. В общем, пошли по второму кругу. Или уже по десятому. Эксперты со счету сбились. Одни говорят, что США хотят во что бы то ни стало вновь рассорить Европу с Россией. Не по нраву Вашингтону, что между Москвой и Брюсселем налаживаются отношения. Другие гадают, не станет ли американский закон о санкциях против России яблоком раздора между США и ЕС. Третьи уверяют, что какой бы риторика ни была, а Европе без российского газа минимум лет 20 не обойтись. Значит, будет найден компромисс. Следим…

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена