Американцы против Трампа. Но не факт, что против России

Граждане США в большинстве своем не одобряют то, как президент Дональд Трамп ведет дела с Россией. Интересно, что тот на самом деле их вообще никак не ведет. Так может, именно это американцам и не нравится?

Гражданам США не нравится политика президента Дональда Трампа в отношении Москвы. По данным последнего соцопроса, более 60% респондентов заявили, что неодобрительно относятся к этому аспекту деятельности главы Белого дома. Лишь 30% опрошенных дали положительную оценку.

Тут возникает главный вопрос: а что из себя представляет политика Дональда Трампа в отношении России и существует ли она в принципе? Ведь судя по тем заявлениям и сигналам, которые поступают из Вашингтона, до сих пор не ясны ни ее основной вектор, ни цели. Так что же именно не нравится американцам в такой политике их президента? Наверное, каждому – что-то свое.

Да, с одной стороны, Трамп не стал продолжать курс своего предшественника Барака Обамы, и время от времени делает весьма обнадеживающие заявления о необходимости нормализовать американо-российские отношения.

С другой стороны, Белый дом пока не предпринимает никаких шагов для этого. Например, те же санкции отменять не собирается, более того, грозит новыми. К тому же то и дело звучат обвинения в адрес России, которая якобы вмешивалась в президентские выборы. И вообще уровень русофобии в Штатах зашкаливает. На это один из жителей США даже пожаловался Владимиру Путину во время "Прямой линии" с российским президентом.

Возможно, что-то более конкретное в отношениях между Москвой и Вашингтоном прояснится после личной встречи лидеров двух стран. Как планируется, Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры в начале июля на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии. Хотя в Москве уже предостерегли от завышенных ожиданий.

Да и ждать от Трампа и его администрации можно все что угодно. Ведь забыли же впервые за 25 лет о поздравлении на День России. Хотя потом все же вспомнили. В четверг, 15 июня, на сайте госдепартамента США появилось сообщение госсекретаря Рекса Тиллерсона. В нем от имени президента Трампа и американского народа он поздравил россиян с праздником, который отмечался 12 июня.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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