Украина объявила войну "Газпрому". Никто не поддержал

Недавно в Лондоне прошел День украинской энергетики. Уже интересно – правда? Особенно если учитывать ситуацию в этой самой украинской энергетике. Но гости из Киева в Лондоне говорили все больше о России.

Украина – как собака на сене. Прилагает гигантские усилия, чтобы стать независимой от российского газа и одновременно не хочет лишиться доходов от транзита. Активность членов правительства зашкаливает, они ездят по Европе с презентациями и фантастическими проектами. На фоне закрывающихся электростанций, аварийной обстановки на АЭС, износа электросетей украинские чиновники пытаются навязывать свою игру и европейской энергосистеме.

Недавно в Лондоне прошел День украинской энергетики, что само по себе странно, учитывая нынешнюю ситуацию в экономике страны. А еще более странным было выступление коммерческого директора "Нафтогаза Украины". Он стал учить европейские страны, что приобретать топливо нужно на российско-украинской границе, уверяя, что это выгоднее, чем на границе Украина – ЕС. А вот хранить купленный у России газ, оказывается, нужно на территории незалежной. Для этого предлагается воспользоваться услугами хаба, якобы создающегося на базе десяти газохранилищ.

Может показаться, что такие инициативы "Нафтогаза" – часть продуманной государственной политики, направленной на укрепление, расширение и прочее, прочее. Что должно убедить европейцев отказаться от газопровода "Северный поток —2". Однако анализ показывает, что все гораздо проще. Газотранспортная система Украины – на грани разрушения. И призывы "Нафтогаза" – это не более чем попытка залатать дыры и повесить всю ответственность за газопровод на европейских покупателей. Ситуация настолько плоха, что у компании нет средств даже на поддержание системы в исправном состоянии. Инвесторы, о которых недавно заявляло украинское правительство, не спешат вкладывать свои деньги. Политическая ситуация нестабильна, реформы замерли, международные кредиты – под вопросом. Политика в экономической сфере сводится к переделу собственности. Это касается и газотранспортной системы. При этом Россию целенаправленно выдавливают из страны, пытаясь отобрать активы. "Роснефть" лишили участия в Лисичанском НПЗ, репрессиям подверглись "Лукойл", "Транснефть" и другие компании РФ. Антимонопольный комитет Украины решил наложить на "Газпром" штраф в размере более трех миллиардов долларов из-за якобы нарушения компанией законодательства по защите конкуренции.

Такие действия украинских властей сыграют только на руку проекту "Северный поток-2", реализация которого оставит Украину без доходов от транзита российского газа уже в 2020-м. Фактически поведение "Нафтогаза" по отношению к "Газпрому" – это попытка рейдерского захвата иностранной собственности. Кто захочет иметь дело с государством, где нет никаких гарантий ни в инвестициях, ни в международных отношениях? Так что почти космические проекты Порошенко, который грезит о газовых поставках из Норвегии, Хорватии, Польши, могут так и остаться на стадии презентации намерений. Прежде всего, из-за отсутствия труб в этом направлении и понимания, за чьи деньги будет вестись строительство.

На Украине так увлеклись своими газовыми фантазиями, что не заметили, как Россия возобновила переговоры о возможности возобновления проекта "Южный поток" с Австрией, Венгрией и Сербией. А такой ненавистный Украине "Северный поток-2" уже выходит на финишную прямую – в 2019 году строительство будет закончено. И пока украинские чиновники разъезжают по Европе с рассказами о новой стратегии независимости от российского газа, в стране объявлено чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике. Кабинет министров Украины в пятый раз продлил срок действия чрезвычайных мер в стране еще на один месяц – до 17 июля. На очереди остановка атомных электростанций.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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