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Back in the USSR. Сенат США вернулся в "холодную войну"

19:1515.06.2017
(обновлено: 19:35 15.06.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в ВашингтонеЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пока их законопроект – это лишь показатель того, насколько глубоко сенат ненавидит Россию. Законопроект еще должен пройти палату представителей. Не факт, что депутаты проявят большее благоразумие. Но шанс есть.

Back in the USSR. Сенат США вернулся в "холодную войну"
США. Сенат. Санкции. Расширение. С.С.С.Р. Или, чтобы им было понятней, Back in the USSR. Так вот это кто по нему соскучился больше всех. А говорят, Путин хочет все вернуть назад. Они же сами вроде бы как победили в холодной войне, а ведут себя так, словно ее им и не хватает. И опять пытаются наказать Москву только за то, что она есть. Ради этого готовы не спать ночами, придумывать всякий бред, выглядеть смешно и неадекватно. Но кто-то же должен ответить им за поражение Хиллари Клинтон, за освобожденные сирийские города, за бледный американский вид на международной арене. Нашли, кто. В России. 

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Мнение: авторы поправки по санкциям США против РФ смешали все в одну кучу

Нефть и газ, морские и железнодорожные перевозки, оборонка и финансовый сектор, спецслужбы и лица, как они их называют, "причастные к кибератакам". Это при том, что единственное доказательство кибератак – Дональд Трамп в Белом доме. Но в новом черном списке от сената его фамилию не встретишь. Хотя это именно ему, президенту США, уже больше всех досталось. Врагу такого дня рождения не пожелаешь. Ему 71. Но на бейсбольном поле расстреливают депутатов-республиканцев, а там один из его близких соратников. При том, что их у него и так раз-два и обчелся. А на Капитолийском холме ставят к стенке его самого. 

Принимают пакет ограничений, от которых ему будет чрезвычайно трудно увернуться. Чтобы он меньше думал, антироссийские санкции увязали с антииранскими. Все же знают, как ему не терпится проучить Тегеран. А не сможет без того, чтобы не сделать тоже самое с Москвой. Кроме того, если он когда-нибудь захочет включить обратный ход и смягчить режим, то и для этого ему потребуется одобрение конгресса. Лучше бы на эту злополучную тренировку под пули отправились не конгрессмены, а сенаторы, грешным делом может подумать он. Тогда, вероятно, и этого голосования бы не было. 

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: расширением санкций против РФ сенат США хочет "связать руки" Трампу

Среди тех, кто выступил против России, именно республиканцев – большинство. А с демократами у них получилось 97 против 2. При Трампе они вместе еще никогда не демонстрировали такую высокую среднюю температуру по верхней палате. А тут как сговорились. Хотя и без лишних слов друг друга понимают. Одно дело делают. Поэтому и в один день. С тем стрелком, что выпустил больше пятидесяти пуль по политическим мотивам. Он ведь тоже был уверен, что лишает Трампа поддержки. 

Пока ужесточение – это лишь показатель того, насколько глубоко сенат ненавидит Россию. Законопроект еще должен пройти палату представителей. Не факт, что депутаты проявят большее благоразумие. Тем паче, что тех, кто на это способен, после расстрела под Вашингтоном стало меньше на Стива Скализа. Но шанс есть. Да и последнее слово все-таки за Трампом. Собственно, для него сенаторы и "старались". Это тест на преданность истеблишменту. Подпишет – может быть, ему и простят "связи с Кремлем". Хотя вряд ли. Но если подпишет, то сам внесет в этот черный список и свою фамилию. Причем, именно ему все равно достанется больше всех.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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