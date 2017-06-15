Лео Варадкар после голосования в ирландском парламенте заметил, что его избрание "если что-либо и демонстрирует, то отсутствие предрассудков в этой республике". Хотя, надо полагать, выбрали его не для этого.

"Изумрудный" премьер. Ирландия нашла, кем удивить Евросоюз Your browser does not support HTML5 audio

Выбери парламент Ирландии какого-нибудь другого премьера, и это было бы интересно только самой Ирландии. А так – историческое решение, всколыхнувшее всю просвещенную Европу. И это как минимум. Ведь и президент России высказался на этот счет в интервью Оливеру Стоуну. Правда, еще до того, как Лео Варадкар возглавил правительство РИ, и не о нем конкретно. Но словно в воду глядел. Предупредил, что не только в разведку, даже в один душ на подводной лодке с ним не пойдет, чтоб не провоцировать. А Западу же того и нужно, чтобы Путин не провоцировал.

Стало быть, Лео – это ценный кадр и появился он очень даже кстати. Удивляет лишь, что именно здесь. Пусть и зовут этот остров "Изумрудным", но это страна суровых кельтов и родина аутентичных пабов. Хотя таких лидеров не то что Ирландия, весь Евросоюз еще не видывал. Моложе его во всем Старом Свете не сыщешь. 38 лет. Плюс к тому открытый гей и этнический индус. Сочетание, благодаря которому он, похоже, надолго останется единственным в своем роде. И не только в своем. Сама по себе Ирландия традиционно находится в тени Британии и на периферии европейского внимания. Звезд с неба не хватает, в НАТО не входит, воду не мутит и погоду не портит. Но теперь в ЕС только и разговоров, что о ней.

В смысле, о нем. В смысле, пока все-таки о нем, поскольку известна лишь его ориентация, а не жизненная позиция. В любом случае, нашего полку прибыло. Это первое, что должны были подумать, получив новость из Дублина, и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер Люксембурга Ксавье Беттель. 39-летний лидер Пятой республики – потому, что он отныне не самый молодой в Евросоюзе, а не потому, о чем все подумали. Значит, за сигаретами и кофе, если что, на саммитах будут посылать не его. А глава правительства Великого герцогства именно потому, о чем все подумали. Он такой – открытый – теперь не один.

И лишь его вторая половинка Готье Дестне может расстроиться. Появляется повод для ревности. Тем более, Варадкар узами брака не связан. И тем более, известно, чем они там на своих саммитах занимаются. Доказывают друг другу свою близость. "Это еще хорошо, что Ирландия не в НАТО", – найдет для себя утешение Готье. Иначе его Ксавье с этим Лео встречались бы еще чаще. А он от этих переживаний на общем фото с супругами прочих западных лидеров будет совсем плохо выглядеть.

Сам Лео Варадкар после голосования в парламенте откровенно заметил, что его избрание "если что-либо и демонстрирует, то отсутствие предрассудков в этой республике". Хотя, надо полагать, выбрали его не для этого. Впрочем, не уйди прежний премьер и многолетний вождь правящей "Фине Гэл" Энда Кенни по собственному желанию, может, и не выбрали бы вовсе. Между тем, именно Лео – это самое точное олицетворение партии. Она ведь тоже позиционирует себя как либерально-консервативная. То есть, и так, и эдак. При этом, несмотря на юный возраст, о нем уже никто не скажет: молодо-зелено. Потому что, как на самом острове, изумрудно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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