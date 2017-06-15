Дорогой человек. Алексей Баталов остается с нами

Он был человеком, которому доверяли почти безотчетно – его обаятельному, от природы лучистому взгляду, сдержанному слову, мягкой интонации. Таким и останется.

"Согласно старинной теории, если отбросить частности, все драматические ситуации повторяются, характеры и мотивы, движущие поступками героев, кочуют из века в век, из пьесы в пьесу, а оттуда и в фильмы". Так написал в своей книге "Судьба и ремесло" Алексей Баталов – актер, который "кочевал" по эпохам и странам вместе с десятками своих героев и ни разу не повторился. 15 июня его не стало…

В советском кинематографе Алексею Баталову словно выпала роль быть воспитателем, взращивателем поколения – "от и до". Дети восхищались его самоотверженным Тибулом из сказочных "Трех толстяков". Юношеству он давал пример чести и непоказного патриотизма в фильме "Летят журавли". Молодежь, вступающая во взрослую жизнь, держала в уме поучительную историю из "Дела Румянцева". Те, кто переживал кризис среднего возраста, пересматривал экранизацию "Живого трупа" Льва Толстого, в котором Баталов гениально сыграл запутавшегося в себе Федора Протасова. Он раскрывал смысл жизни как служение профессиональному долгу через судьбу физика Гусева в "Девяти днях одного года". В его докторе Ботвике из "Чисто английского убийства" находили успокоительную мудрость любители поуютничать с вечерним теледетективом. И, конечно, как никто другой, Алексей Баталов – он же Гоша из оскароносной картины "Москва слезам не верит" – вселял во всех отчаявшихся надежду на то, что все обязательно наладится в нашей жизни.

Трудно принять не Баталова в роли приват-доцента Голубкова из "Бега" по Булгакову. Так же, как вообразить, может быть, более точную и близкую к чеховскому тексту, но чью-то чужую игру в "Даме с собачкой", где Алексей Баталов вопреки всему придал герою симпатичные черты и убедил. Убедительность была его отличительным актерским качеством и оправдывала всех его персонажей – и сильных, и слабых.

Алексей Баталов пользовался исключительно высокой репутацией в профессиональной среде, включая студенческую (он ведь был художественным руководителем актерского факультета ВГИКа). И неслучайно в течение многих лет занимал разнообразные высокие посты, работал в оргкомитетах премий и жюри фестивалей, избирался почетным главой благотворительных организаций и президентом киноклуба Русского культурного центра в Париже. Делал ли он что-то специально для этого? Нет. Он просто был человеком, которому доверяли почти безотчетно – его обаятельному, от природы лучистому взгляду, сдержанному слову, мягкой интонации. Он был – как один из его киногероев – "дорогой человек". Таким и останется…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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