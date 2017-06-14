Еще никогда Евросоюз не вводил санкции против собственных членов. Предупреждал, грозил, даже руку заносил, но чтобы наказать, того не бывало. А тут Еврокомиссия уже перешла от слов к письмам. Праге, Варшаве и Будапешту направлены уведомления.

Большая порка, или Как Евросоюз решил Восточную Европу высечь Your browser does not support HTML5 audio

Живи сейчас в ЕС свой собственный Булгаков, он про нынешних европейцев тоже написал бы что-нибудь в стиле нашего Михаила Афанасьевича. "Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… миграционный вопрос только испортил их". Хотя и квартирный тоже. Ведь делиться-то приходится своим жизненным пространством. На самом деле, послушаешь их, сразу и не скажешь, что это общаются добрые партнеры. Да и потом не скажешь.

Сварливые соседи по лестничной клетке. Назвали гостей, а теперь не знают, куда их деть. А гость, говорят англичане, он как рыба – уже на третий день начинает дурно пахнуть. И то при условии, что изначально не прибыл с запашком. Впрочем, совсем как англичане в Чехии и в Польше с Венгрией еще не заговорили. Производные со словом exit пока не используют. Но экс-президент Чехии Вацлав Клаус, например, уже порекомендовал согражданам готовиться с вещами на выход. Это, конечно, крайняя мера. Однако все указывает на то, что миграционный спор этих трех стран с Брюсселем завершится грандиозным скандалом.

Еще никогда Евросоюз не вводил санкции против собственных членов. Предупреждал, грозил, даже руку заносил, но чтобы наказать, того не бывало. А тут Еврокомиссия уже перешла от слов к письмам – вынесла официальное предписание Праге, Варшаве и Будапешту с требованием выполнить решение ЕС по расселению беженцев. По регламенту, если это не поможет, дело перейдет в Европейский суд в Люксембурге. А там, как полагают в Брюсселе, у него убойный аргумент – автографы лидеров Чехии, Польши и Венгрии под общим протоколом глав государств союза.

Это по нему страны Восточной Европы в сентябре 2015 обязались в течение двух лет принять у себя 160 тысяч переселенцев из числа тех, что к тому моменту осели в Италии и Греции. С тех пор их стало еще больше, однако перемещены были только 18 тысяч. Венгрия с Польшей не приняли ни одного. Чехия включилась было в программу, но быстро поняла, что как-нибудь и без нее обойдутся. Вся эта троица теперь рискует заплатить серьезные штрафы за неповиновение. А в самом худшем для себя случае беспрецедентно лишиться права голоса в Совете ЕС.

Судя по всему, такая перспектива бунтовщиков лишь еще больше заводит. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал обвинения Еврокомиссии "вымогательством". Замглавы МИД Польши Конрад Шимански заявил, что все это "только усилит политическую напряженность внутри сообщества". А премьер Чехии Богуслав Соботка порекомендовал ЕС лучше за собой следить, а не валить миграционный кризис на отдельные страны. Иными словами, заварушка намечается знатная.

Выбор у Брюсселя небольшой. Наказать мятежников значит нанести вред своим членам, то есть заняться членовредительством. И это посильнее не только "Фауста" Гете, но и "Ревизора" Гоголя. Все-таки унтер-офицерская вдова сама себя высекла, а ЕС может кое-что и отсечь. Но если он проявит снисхождение, то и другие поймут, что, оказывается, и так можно. В любом случае, одно уже очевидно. Своего Булгакова у них нет. Поэтому напомним нашего. "Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит". А любви-то у них и нет. И не только к дальнему, но и к ближнему своему.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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