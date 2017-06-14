Урсула Ляйен – караван идет. Глава бундесвера заняла "позицию силы"

У министра обороны ФРГ много талантов. Но история – явно не ее конек. Иначе она как минимум дважды подумала бы, ну, или вспомнила, прежде чем грозить России "позицией силы".

Семь детей, академические знания по экономике, докторская степень по медицине, при этом первая женщина – министр обороны ФРГ и ближайший соратник Ангелы Меркель. Боевая подруга, можно сказать. У Урсулы фон дер Ляйен много талантов. Но история – это явно не ее конек. Иначе она как минимум дважды подумала бы, ну, или вспомнила, прежде чем грозить России "позицией силы". Надо полагать, немецкой силы. Сказала она это, впрочем, не России, а депутатам Европарламента, выступая перед ними в Страсбурге. Но так, чтобы услышали и там, где никто не забыт, и ничто не забыто.

"Мы хотим разумных отношений с Москвой, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы", – объявила она. А затем добавила: "Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров". И вот вроде бы "должно быть ясно", а совсем не ясно: так с позиции силы или за столом переговоров. Потому что когда и то, и другое вместе, в смысле сила за столом, – это армрестлинг, а не политика. А в этом деле ни у Ляйен, ни у Меркель шансов нет. Все-таки руки – это не самые выдающиеся их части тела. Хотя, если судить по их пассажам, и голова тоже.

Если же глава бундесвера имеет в виду иные силовые варианты, то с этого места хотелось бы поподробнее. Впрочем, все ходы и так прописаны в учебниках, мемуарах, приговорах Нюрнбергского трибунала. Читала она их или нет, теперь точно не скажешь. Но, наверное, понимает, что у России она со своей позицией силы не первая. Знает, что сформулировал этот нехитрый принцип новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис, когда дебютировал в феврале на саммите министров обороны альянса. Прошла весна, настало лето. Спасибо Мэттису за это. Ничего не изменилось. Россия не захватила Польшу, не оккупировала Прибалтику. Значит, работает методика.

А чем Урсула хуже "бешеного пса", если она тоже Ляйен, а караван идет. И с памятью у нее не все так плохо. Только она у нее слегка дырявая. Помнит, например, что Германия 40 лет получала выгоду от НАТО и защищала свои границы. А почему 40, если Германия в НАТО больше 60-ти – не помнит. А у подруги Ангелы спросить стесняется. Видимо, чтобы биографию не бередить. Ведь когда та была Каснер, ее Германия, которая ГДР, защищалась от НАТО. Но когда это было. А теперь, говорит Ляйен, надо предоставить такую же защиту восточным соседям и таким образом отдать долг.

Дональд Трамп, правда, предпочел бы деньгами. Но натурой, быть может, тоже примет. Тем более, если об этом его попросит сама Урсула. Все-таки она осталась верна своей первой профессии. Медик по образованию, акушер-гинеколог по профилю, она прославилась в немецкой армии тем, что ввела курс сексуального образования. Стало быть, в последовательности ей не откажешь. Теперь переходит к выбору позиции. Ей бы не помешала консультация специалистов хотя бы этого дела, если она к историкам обращаться не хочет. Они скажут: насильно мил не будешь. Тем более, если сил хватает только на разговоры.

А что касается нелицеприятных аналогий, то Ляйен, когда узнала о нацистских разговорчиках в строю и увлечении некоторых военных идеологией фашизма вплоть до вывешивания в казармах портретов фюрера, неподдельно возмутилась. Теперь понятно, почему. Ее фотография там смотрелась бы не хуже.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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