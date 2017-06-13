Американские демократы, пожалуй, и на бизнес Трампа закрыли бы глаза, возглавь он Украину. Или будь он с ней так же ласков, как Обама. Или как Клинтон. А лучше, будь он самой Клинтон. Но он Трамп. А значит, в нем все не так.

Трефовый интерес. Враги Трампа выложили козырь, который держали про запас Your browser does not support HTML5 audio

Едва провалилась затея с "откровениями" экс-директора ФБР Джеймса Коми, как противники Дональда Трампа тут же зашли с другой стороны. С его, пожалуй, лучшей стороны, поскольку именно она создала ему деловую репутацию и теперь характеризует его как президента-прагматика. Причем не только характеризует, но и по-прежнему приносит доход. Больше того одного доллара, за который он расписывается в зарплатной ведомости. Так и посчитали генпрокуроры штата Мэриленд и федерального округа Колумбия. Надо ли уточнять, что оба представляют Демпартию?

В исковом заявлении они утверждают, что Трамп и сейчас, будучи главой Соединенных Штатов, получает через свои компании выплаты из других государств. Мол, он не отказался от бизнеса совсем, а передал его в доверительное управление своим сыновьям. А те, чай, не чужие люди. Стало быть, их папа тоже имеет свою маржу, в том числе и от международных контрактов. То есть, сидит на иностранных деньгах, что президенту США совсем не пристало. О чем и гласит соответствующая статья конституции. В ее нарушении его и хотят уличить в судебном порядке.

В принципе, это первое, что должно было прийти на ум тем, кто решил во что бы то ни стало свалить Трампа. Понятно же, что не может капиталист, всю жизнь создававший свою бизнес-империю, в одночасье от всего отказаться ради благой, но достаточно неочевидной цели "сделать Америку снова великой". Значит, его всегда можно поймать на конфликте интересов. Вероятно, поэтому его внутренние враги – а назвать их иначе язык уже не поворачивается – и держали этот козырь про запас, на крайний случай.

Все-таки миллионы и даже миллиарды – это такая мелочь по сравнению с предательством родины и работой на Кремль. Хотя, если Путин сказал, что "Трамп – это не наш проект", бесполезно было что-то искать. Но попробовать стоило, подумали демократы. Попробовали. Не прошло. После невнятного Коми тема связи Белого дома с Россией и вовсе начала задыхаться. А Трампа категорически нельзя оставлять в покое. Иначе он тут же начнет эту связь восстанавливать. Проще говоря, возникла острая необходимость в чем-то не менее скандальном и остросюжетном.

Бизнес Трампа – это же не русские хакеры. Его искать не надо. И не то чтобы президента реально хотели на этом подловить. Этот ход просчитывался. Поэтому его юристы и до появления иска знали, как на него ответить. Но противникам Трампа важно продлить его сомнительность хотя бы до саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. А после него "русский след" обретет второе дыхание. Если Трамп встретится с Путиным, можно объявить, что совсем стыд потерял: получает инструкции на виду у всех. А если встречи не будет, значит – против президента США уже поработали не зря.

При этом демократы души не чают в Порошенко, который за три года президентства продвинулся лишь в списке Forbes. Они, пожалуй, и на бизнес Трампа закрыли бы глаза, возглавь он Украину. Или будь он с ней так же ласков, как Обама. Или как Клинтон. А лучше, будь он самой Клинтон. Но он Трамп. А значит, в нем все не так. Только лови. Его счастье, что ему не рожать. Иначе и там бы ждали, что проговорится. Может, и не крикнет "мама" по-русски, но "Путин" – наверняка. Впрочем, Дональд, видимо, уже думает, что проще один раз родить, чем четыре года править. Хотя для него президентский срок – как беременность: его тоже все еще могут прервать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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