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Арлиный взор. У Терезы Мэй не кончаются проблемы

18:4213.06.2017
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкАктивисты в маске Терезы Мэй у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стритАктивисты в маске Терезы Мэй у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Если североирландские юнионисты и войдут в коалицию с тори, то исключительно ложкой дегтя. И очень даже может быть, что содержимое этой бочки выльют гораздо раньше, чем распробуют.

Арлиный взор. У Терезы Мэй не кончаются проблемы
В Британии сегодня легко можно спутать божий дар с яичницей и грешное с праведным. И пути Господни тут неисповедимы, и закон сохранения в действии. Еще в марте на досрочных выборах в Северной Ирландии Демократическая юнионистская партия, потеряв 10 мест в ассамблее, едва не потеряла власть. А нынче те же ее 10 депутатов, но в палате общин, стоят гораздо дороже всех 318 консерваторов. Потому что без  ДЮП тори теперь никуда. Только если опять на внеочередную избирательную кампанию.

Сами они накануне повеселили немотивированным оптимизмом. Несмотря на парламентский недобор, объявили Терезу Мэй премьером на ближайшие пять лет. Смешней было бы, скажи они то же самое о Борисе Джонсоне. И сказали бы, не возьми тот самоотвод. На это ему еще ума хватает. А ведь узнай британцы неделю назад, что их судьба окажется в руках женщины, они и спорить не стали бы. Зря. Потому что – не той. Хотя в чем-то и Тереза Мэй оказалась права. Ей придется вести переговоры о Brexit'е. Только для начала не с Меркель или ее людьми в ЕС, а с дамой, о возможностях которой премьер прежде судила лишь с высоты своего положения.

Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017
© AFP 2017 / Justin Tallis
Не Мэй месяц. Британские консерваторы проиграли сами себе

Еще в марте Лондон грозил Белфасту прямым правлением. Грозил именно Арлин Фостер как первому министру Северной Ирландии, не способной найти общий язык и создать правительственную коалицию с партией "Шинн Фейн". А сегодня уже сама Мэй ищет ее расположения. "Ну и кто теперь кем управляет?", – может ехидно так, вместо "здрасьте", поинтересоваться Фостер в самом начале их переговоров. А потом, чтобы снять напряжение, показать, что она незлопамятная: "Ладно, расслабься, шучу я". 

Не факт, что Мэй это успокоит. После того, как ей сообщили, что результаты экзит-полов – это не шутка, она шуток вообще не понимает. Тем более когда все вокруг только о том и говорят, что плясать ей под дудку кельтов. Совсем не обязательно джигу. Но для Терезы, пожалуй, лучше отжечь ее, чем сделать те движения, которые потребует Арлин за свое соучастие. Для Белфаста же это такой шанс отыграться у Лондона за все. И за разрыв с другой Ирландией, и за конфликт протестантов с католиками, и за притеснения, и даже за то, что в рейтинге ФИФА Англия выше.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Эксперт: итог парламентских выборов в Британии стал "личным провалом" Мэй

Исторический шанс. В кои-то веки правительство Соединенного Королевства может зазвучать так, как полное название самого Соединенного Королевства. Правительство Великобритании и Северной Ирландии. И Фостер уже заявила, что своего не упустит. Она же понимает, что ее ДЮП – это единственная надежда консерваторов на власть, поэтому скромничать не станет. Усиление автономии, увеличение дотаций, максимально либеральный режим пропуска на границе двух Ирландией. Иными словами, "мы хотим хороших условий после Brexit'а". 

А хорошие условия для Северной Ирландии – это условия не хуже и для Уэльса с Шотландией. А если дать еще и им, то это уже ослабление центральной власти в принципе. И зачем она тогда нужна, если при таком раскладе Мэй достанутся только проблемы. Ну, и переговоры с ЕС. Пред ним, кстати, она тоже пасует. Заговорила о "мягком" Brexit'е. Хотя прежде и слышать о нем не хотела. Ведь это значит и сохранение единого миграционного пространства. В общем, если юнионисты и войдут в коалицию с тори, то исключительно ложкой дегтя. И очень даже может быть, что содержимое этой бочки выльют гораздо раньше, чем распробуют.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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