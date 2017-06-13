Язык от Киева уведет. Новый закон грозит расколоть Украину

Украинский язык – как "неразумное дитя". С ним только и делают, что носятся, то есть защищают, лелеют и узаконивают. Даже хотят приставить к нему дядьку-гувернера в виде специальной языковой комиссии, дабы никому неповадно было обидеть "малыша".

В Верховной раде готовится новый закон о языке. Согласно зарегистрированной инициативе, украинский язык должен доминировать во всех сферах общественной жизни: органах власти, суде, уголовном производстве, магазинах, школах и больницах. На украинский хотят перевести минимум половину издаваемых в стране книг, а также подавляющее большинство газет, журналов, интернет-сайтов и даже… соцсети.

Одно из основных нововведений проекта – создание нового органа: специальной языковой комиссии, которая будет следить за чистотой украинского языка. Члены этой комиссии получат право оценивать уровень владения мовой, принимать экзамены. А вот если они увидят признаки "надругательства" над языком или нарушение стандарта (например, грамматические ошибки), то смогут и штрафовать.

Нынешний "языковой" законопроект – уже четвертый с 2014 года. Его авторы – почти 80 депутатов из различных фракций Рады – уверены, что шансы быть принятым у нынешнего варианта весьма велики. Очевидно, что направлен он против русскоязычного населения, которое, к слову, проживает не только в Донбассе. Вот только эксперты предупреждают, что под языковые репрессии попадут, например, венгерская и румынская общины на юго-западе Украины. Они фактически лишатся возможности использовать национальные языки. Кроме того, пострадают и многие украинцы, которые далеко не всегда демонстрируют безукоризненное знание родной речи. Тем временем украинские власти уже стали обвинять критиков этой реформы в сепаратизме. Только за последний месяц было заведено пять подобных дел.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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