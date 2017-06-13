Хакеры, стихи и шутки. Россия расширяет свой "киберарсенал"

В Лондоне с тревогой отмечают, что Twitter-аккаунт российского посольства набирает популярность благодаря шуткам и мемам. То есть, знаменитое британское чувство юмора, оказывается, никуда не делось. У рядовых граждан, по крайней мере.

Россия протестировала свое новое кибероружие на Украине и нацелилась на США. Это нечто ужасное, разработанное всемогущими российскими хакерами и способное нанести серьезный вред американским электросетям, на полном серьезе пишет The Washington Post.

Самое прекрасное в этом материале – не вездесущие хакеры, к которым все уже привыкли, а забавная аргументация. На Украине в прошлом году были перебои с электричеством не потому, что кое-кто не заплатил и вовремя не обновил свои ТЭС, а потому что злоумышленники что-то где-то нарушили. Пишут, что Россия десять лет к этому готовились, вела разработки, и вот она – кульминация.

Кажется, еще совсем чуть-чуть, и те или иные нелогичные поступки граждан Украины будут объяснять тем, что прямо из Российской Академии наук на территорию соседа направлены психотропные лучи, которые лишают людей разума.

В общем, простор для абсурдных обвинений невероятно широк. Американцам и европейцам есть где развернуться. Потому что теперь в интернете им приходится бороться не только с российскими хакерами, но и с российскими дипломатами, которые, видите ли, шутить изволят. Financial Times, например, обеспокоенно пишет, что Twitter-аккаунт российского посольства в Лондоне набирает популярность благодаря шуткам, мемам и стихам. Сейчас наши дипмиссии оказались в таком положении, когда просто информировать уже недостаточно – нужно еще и отстаивать позицию России, и следить за тем, чтобы она не искажалась. А в нынешних условиях, если относиться к этому без юмора, можно просто сойти с ума.

Хотя иногда и в европейских газетах можно найти проблески здравого смысла. Daily Mail, несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, признала Крым российским. В статье о том, как в Крыму подорвали морскую мину времен Второй мировой войны, уточняется, что полуостров находится на юго-западе России. В Киеве, естественно, все просто в шоке. Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter —аккаунте опубликовало картинку в цветах своего флага с надписью "Крым – это Украина". Вот уж где мемы и шутки.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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